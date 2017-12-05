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Dursun Özbek: Igor Tudor İle Yola Devam Edeceğiz
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Dursun Özbek: Igor Tudor ile Yola Devam Edeceğiz

DURSUN ÖZBEK: IGOR TUDOR İLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Igor Tudor'la yola devam edeceklerini açıkladı. Özbek ayrıca Fatih Terim'le de herhangi bir görüşme yapmadıkların belirtti.

Tarih : 05 Aralık 2017, 21:20
Puan Ver : Dursun Özbek: Igor Tudor İle Yola Devam Edeceğiz(10/10)6

Galatasaray yönetimi, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı için TT Stadyumu'nda bir araya geldi. Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Igor Tudor'un görevine devam edip etmeyeceği gündeme gelirken toplantı sonrasında Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in stat çıkışında gazetecilere söyledikleri şu şekilde:

"RUTİN BİR TOPLANTI YAPTIK"

"Rutin bir toplantı yaptık. Konuları konuştuk. Son maçlarda takımımızın gösterdiği performans ve yapılması gerekenleri tartıştık. Hataların tekrarlanmaması ve performansın daha iyi duruma gelmesi için yapılacakları istişare ettik."

"Herhangi bir değişiklik olmayacak. Yola aynen devam edeceğiz. Bu tür durumlarda silbaştan her şeyi yapmak ve hoca değiştirmek doğru değil."

"SAYIN TERİM'LE GÖRÜŞMEDİK"

"Sayın Terim'le görüşmedik. Böyle bir arayış içinde de değiliz. Zaten o da bunu yalanladı. Evet, bazı maçlarda hatalar yapıldı ama teknik kadro da bu hataları düzeltecek ve şampiyonluk yolunda devam edeceğiz."

"Ben size şu kadarını söyleyebilirim, bizi üzen, kötü sonuçlar aldığımız maçlar oldu ama çok iyi olduğumuz bir dönem de vardı. Bunu unutmayalım. Biz gereken dersleri çıkarıyoruz. Hiçbir Galatasaraylı'nın bunan şüphesi olmasın."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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