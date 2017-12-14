Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Florya'dan ayrılarak taşınmayı planladıkları Kemerburgaz Tesisleri için çalışmaların tamamlandığını ve gerekli izinlerin alındığını açıkladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda yapılan Galatasaray'ın Aralık Ayı Olağan Divan Toplantısı'nda Başkan Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu.

Sözlerine yeni yapılan ve merhum eski başkan Özhan Canaydın'ın adının verildiği konferans salonu hakkında konuşarak başlayan Özbek, "Özhan ağabeyi yaklaşık 15 sene kadar tanıdım. Başkanlığı döneminde kendisine hizmet edebileceğim konularda bilgi verdim. Elinden geleni verdi. Çok değerli bir ağabeyimdi. Galatasaray'a yaptıklarıyla bugün kendisini anmak istedim. Galatasaray yaşadıkça Özhan ağabey anılacak" diye konuştu. Ardından Özhan Canyadın için hazırlanan özel bir klip barkovizyona verildi.

"KEMERBURGAZ TESİSLERİ HAYIRLI OLSUN"

Gündemlerinde olan projeler hakkında bilgi veren Özbek, "En önemlilerinden birisi Florya'nın taşınması. Birçok sebebi vardı. Ekonomik olarak değeri çok önemliydi. Kulübe katkı vermek için proje başlatmıştık. Florya Galatasaray'a dar geliyordu. İki tane nizami sahası vardı. Gelişen futbol ekonomisi çerçevesinde daha uygun bir yere taşınmak zorunluydu. Kemerburgaz'da 140 dönüm arsa için çalışma içindeydik. Orman içinde altı tane sahası, kapalı salonları, altyapıya hizmet edecek bir kompleks olacak. Bununla ilgili çalışma içindeydik. Arazi Savunma Bakanlığı'na ait. Hasdal Kışlası'nda bulunuyor. Dün itibariyle neticelendi. Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı'ndan izinleri alarak, bunun nihai kararı için Başbakanlığa gittik. Dün Başbakanla görüştüm. Onun da olurunu aldım. Kemerburgaz Tesisleri hayırlısı olsun. Desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı, Başbakan, Savunma ve Maliye Bakanlığı'na teşekkür ederim. Kemerburgaz yerleşkesinin projesi yapıldı, hazır. Çalışma gerekiyordu. Arazinin üst kullanım hakkı için gerekli izinler alındı. Emlak Konut yapacak" diye konuştu.

"SPOR SALONUNUN RUHSATINI ALMIŞTIK"

Ali Sami Yen Spor Kompleksi yanında yapılacak spor salonu projesi için açıklamalarda bulunun Özbek, ruhsatı daha önce aldıklarını belirterek, "Burada çok öneli husus var. Kapalı spor projesi benim bir projem değil. Stat yapılırken, projenin içinde var. Bu salonun yapılması burayı projelendiren kişilerin yaptığı bir şeydi. 1 seneden beri çalışıyorum. Prosedürler zaman alıyor. Genel kuruldan önce Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bizzat kendisi ruhsatı getirdi" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY MÜZESİ OCAK AYINDA AÇILACAK"

Konuşmasında müjde veren Başkan Özbek, Türk Telekom Stadyumu'nda müze yapılacağını açıkladı. Müze için çok evvelden beri çalışma yaptıklarını ifade eden Özbek, "Daha önce bazı çalışmalar yapılmış. Müzenin stadın içinde modern, dünyada eşleriyle yarışabilmesi için çok önemsedik. İnşaatı ve organizasyonu başladı. Ocak ayında açılışını yapacağız. Galatasaray'ın tarihi yaşaması lazım. Tarihi yaşarken, ekonomisine de katkı vermesi lazım. Taraftalar müzede gezmenin yanında stat turu, restoranlarda yeme ve soyunma odalarını gezme şansı olacak. Bu projede Galatasaray'ın bütün sevenleri bir araya geldi. Örnek bir çalışma sergilendi. Her kim Galatasaray'a fayda sağlayacaksa katkı verdi. Kendilerine buradan teşekkür ederim. Özellikle Candan Erçetin'in büyük desteği var. Galatasaray'ın etrafında birleşmemiz lazım. Eğer müzede bunu yapabiliyorsak her yerde bunu yapabilmemiz lazım" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada