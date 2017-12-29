Galatasaray'da ilk olarak 13 Ocak'ta, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da aday alan başkan Dursun Özbek'in listesi belli oldu.

DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİNDE ŞU İSİMLER BULUNUYOR:

Dursun Özbek - BaşkanÖzkan Olcay - İkinci BaşkanNasuhi Sezgin - Başkan YardımcısıAli YüceMehmet DedeoğluOsman KocamanCevat GençAhmet CebeciUral Aküzümİsmail SarıkayaMehmet Onur TanCan TopsakalSerdal KoçMurat AtayBurçin Arslan

İKİNCİ BAŞKAN OLARAK AÇIKLANAN İSİM ÖZKAN OLCAY

Dursun Özbek'in yeni yönetiminde ikinci başkan olarak açıkladığı Özkan Olcay, 1979-1986 yılları arasında Ali Uras'ın başkanlığında yer alan yönetim kurulunda Tesislerden Sorumlu Yönetici olarak bulundu. Bir sonraki dönem olan 1986-1990 yılları arasında da Ali Tanrıyar'ın başkanlığındaki yönetim kurulunda Asbaşkan olarak görev aldı. 1995 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlık yapan Şenes Erzik'in listesinde asbaşkan olarak yer aldı. Geçici olarak 1997 yılında Haluk Ulusoy'un seçilmesine kadar TFF başkanlığı görevini yürüttü. 2013-2014 yılları arasında Ünal Aysal'ın başkanlığında Galatasaray'da yönetim kurulu üyeliği ve İkinci Başkanlık görevinde bulundu.

ESKİ YÖNETİMDEN BAZI İSİMLER DE LİSTEDE YER ALDI

Dursun Özbek'in bir önceki yönetiminde Nasuhi Sezgin, Ali Yüce, Ural Aküzüm, Can Topsakal gibi isimler de yeni yönetim listesinde de kendilerine yer buldu.

Kaynak: haberinburada