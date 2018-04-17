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Dürüm Yediği Lokantanın Kasasını Soyan Genç, Güvenlik Kamerasını Unuttu
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Dürüm Yediği Lokantanın Kasasını Soyan Genç, Güvenlik Kamerasını Unuttu

DÜRÜM YEDİĞİ LOKANTANIN KASASINI SOYAN GENÇ, GÜVENLİK KAMERASINI UNUTTU

Bursa'da, lokantada dürüm yedikten sonra etrafı boş gören genç kasadaki 300 lirayı alıp kaçtı. İş yeri sahibi kamera görüntülerini izleyince durumu fark edip polise ihbar etti.

Tarih : 17 Nisan 2018, 11:20
Puan Ver : Dürüm Yediği Lokantanın Kasasını Soyan Genç, Güvenlik Kamerasını Unuttu(8/10)4

Bursa'da, girdiği lokantada sipariş verip, dürüm yiyen genç, kimsenin olmadığı sırada kasadaki 300 lirayı çalıp, kaçtı. Hırsızlık olayını lokanta çalışanları güvenlik kamerasından tespit ederken, polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

DÜRÜM YEDİ, ARDINDAN KASADAN 300 TL ÇALDI

Kimliği henüz tespit edilemeyen genç erkek, dürüm lokantasına girip, sipariş verdi. Bir süre sonra masasına gelen dürümü yiyen genç, yerinden kalkarak, çevresinde çalışanın olmadığı kasaya yöneldi. Genç, kasada bulunan 300 lirayı alıp, lokantadan ayrıldı.

KAMERAYI İZLEYEN İŞ YERİ SAHİBİ POLİSE İHBAR ETTİ

Kasaya baktığında paraları göremeyen çalışanlar, iş yerinin güvenlik kamerasını kaydını inceledi. Dürüm yiyen kişinin parayı çaldığını görüntülerden tespit eden çalışanlar, polise haber verdi.

Polis ekipleri, parayı çalıp, kaçan hırsızın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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