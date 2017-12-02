DURUŞMADA İNTİHAR EDEN İŞKENCECİ GENERAL'İN NE İÇTİĞİ BELLİ OLDU
Duruşma salonunda intihar eden savaş suçlusu eski Hırvat general Praljak'ın kanında, potasyum siyanür konsantrasyonu bulundu.
Hollanda Savcılığı (OM), duruşma salonunda intihar eden savaş suçlusu eski Hırvat general Slobodan Praljak'ın kanında potasyum siyanür konsantrasyonu bulunduğunu bildirdi.
İLK BULGULAR AÇIKLANDI
Savcılık, Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICTY) görülen "Prlic ve diğerleri" davasının 29 Kasım'daki temyiz duruşmasında çıkan karar ve duruşma sırasında eski Hırvat general Slobodan Praljak'ın intiharıyla ilgili araştırmasında ilk bulguları açıkladı.
SİYANÜRE BAĞLI KALP YETMEZLİĞİ
OM tarafından yapılan açıklamada, kanında potasyum siyanür konsantrasyonu bulunan Praljak'ın, bu maddeye bağlı olarak kalp yetmezliğinden öldüğünün düşünüldüğü belirtildi.
Açıklamada ayrıca, nihai ölüm sebebinin araştırmanın tamamlanması sonucunda duyurulacağı ifade edildi.
Araştırmada, ICTY ve Hırvat yetkilileri ile istişare sonucunda iki Hırvat uzmanın gözlemci olarak bulunduğu aktarıldı.
BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA BAŞLATILACAK
Hollanda Savcılığı, savaş suçlusu eski Hırvat general Slobodan Praljak'ın 29 Kasım'da söz konusu sıvıyı içtiği şişenin içinde öldürücü kimyasal madde artıkları bulunduğunu bildirmişti.
ICTY ise eski Hırvat general Slobodan Praljak'ın intiharıyla ilgili bağımsız araştırma başlatacağını açıklamıştı.
Kaynak: haberinburada
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