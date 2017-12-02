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Duruşmada intihar eden işkenceci General'in ne içtiği belli oldu

DURUŞMADA İNTİHAR EDEN İŞKENCECİ GENERAL'İN NE İÇTİĞİ BELLİ OLDU

Duruşma salonunda intihar eden savaş suçlusu eski Hırvat general Praljak'ın kanında, potasyum siyanür konsantrasyonu bulundu.

Tarih : 02 Aralık 2017, 13:50
Puan Ver : Duruşmada İntihar Eden İşkenceci General'in Ne İçtiği Belli Oldu(9/10)5

Hollanda Savcılığı (OM), duruşma salonunda intihar eden savaş suçlusu eski Hırvat general Slobodan Praljak'ın kanında potasyum siyanür konsantrasyonu bulunduğunu bildirdi.

İLK BULGULAR AÇIKLANDI

Savcılık, Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICTY) görülen "Prlic ve diğerleri" davasının 29 Kasım'daki temyiz duruşmasında çıkan karar ve duruşma sırasında eski Hırvat general Slobodan Praljak'ın intiharıyla ilgili araştırmasında ilk bulguları açıkladı.

SİYANÜRE BAĞLI KALP YETMEZLİĞİ

OM tarafından yapılan açıklamada, kanında potasyum siyanür konsantrasyonu bulunan Praljak'ın, bu maddeye bağlı olarak kalp yetmezliğinden öldüğünün düşünüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, nihai ölüm sebebinin araştırmanın tamamlanması sonucunda duyurulacağı ifade edildi.

Araştırmada, ICTY ve Hırvat yetkilileri ile istişare sonucunda iki Hırvat uzmanın gözlemci olarak bulunduğu aktarıldı.

BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA BAŞLATILACAK

Hollanda Savcılığı, savaş suçlusu eski Hırvat general Slobodan Praljak'ın 29 Kasım'da söz konusu sıvıyı içtiği şişenin içinde öldürücü kimyasal madde artıkları bulunduğunu bildirmişti.

ICTY ise eski Hırvat general Slobodan Praljak'ın intiharıyla ilgili bağımsız araştırma başlatacağını açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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