DUSCO TOSİC, BU SEZON SÜPER LİGDE BİR İLKİ BAŞARDI
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın 30'uncu saniyesinde Tosic topa elle dokununca sarı kart gördü. Bu kart, Süper Ligde bu sezon verilen en erken sarı kart oldu.
Süper Lig'in 24. haftasının kapanış maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken karşılaşmanın ilk kartı, 1 dakika dolmadan çıktı.
Maçın henüz 30. saniyesinde topa elle müdahele eden Dusko Tosic, hakem Halis Özkahya tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.
BU SEZON EN ERKEN KART
Sırp futbolcunun 30. saniyede gördüğü bu sarı kart, Süper Lig'de bu sezon verilen en erken sarı kart oldu.
Sarı kartın ardından Sosa ile tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanan Trabzonspor, bu fırsattan ise yararlanamadı.
Kaynak: haberinburada
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