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Düşen F-16'nın Şehit Pilotu, Köyü Korumak İçin Kendi Canını Feda Etmiş
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Düşen F-16'nın şehit pilotu, köyü korumak için kendi canını feda etmiş

DÜŞEN F-16'NIN ŞEHİT PİLOTU, KÖYÜ KORUMAK İÇİN KENDİ CANINI FEDA ETMİŞ

Nevşehir'de düşen F-16 tipi savaş uçağında şehit olan Hava Pilot Üsteğmenin, uçağın köyün üzerine düşmemesi için kendi canını hiçe sayıp uçağı boş alana düşürdüğü ortaya çıktı.

Tarih : 23 Mart 2018, 16:50
Puan Ver : Düşen F-16'nın Şehit Pilotu, Köyü Korumak İçin Kendi Canını Feda Etmiş(7/10)3

Nevşehir'de dağlık alana düşen F-16 tipi savaş uçağında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un cenazesi memleketi Samsun'a getirildi. Şehit ağabeyi Rasim Boy, kendisiyle ilgilenen görevlilere, kardeşinin uçağın köyün üzerine düşmemesi için kendi canını feda ettiğini söyledi.

F-16'NIN PİLOTUNUN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Adana'dan dün saat 18.30 sıralarında eğitim için havalandıktan sonra Nevşehir'de Ovaören köyü yakınlarında dağlık alana düşen F-16 savaş uçağının pilotu Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un cenazesi, askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

TÖRENE YAKINLARI VE BAKANLAR KATILDI

Burada düzenlenen törene, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehidin babası Ayhan Ramazan ile annesi Güllü Boy, şehidin dedesi Recep Boy, şehidin ağabeyi Rasim Boy, yakınları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİDİN ABİSİ: YASİN KENDİ CANINI FEDA ETMİŞ

Şehidin cenazesinin getirilmesinin beklenildiği sırada şehit ağabeyi Rasim Boy, kendisi ile ilgilenen askeri görevlilere, "Yasin uçağın köyün üzerine düşmemesi için çok uğraşmış. Uçağın köye düşmemesi için canını feda etmiş. Köyü geçtikten sonra boş bir dağa çarpmış" dedi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Askeri uçaktan ilk olarak, şehit Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un eşi Çağla Boy ve şehidin Ankara'da görev yapan ağabeyi Hava Astsubay Levent Boy indi. Şehidin 4 yaşındaki oğlu Meriç Eymen Boy da bir görevlinin kucağında uçaktan indirilerek törene katılmadan araca götürüldü.

Ardından şehit Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un Türk bayrağına cenazesi askerlerin omzunda uçaktan indirilip cenaze aracına taşındı. Bu sırada şehidin dedesi, babası, annesi, kardeşleri ve eşi gözyaşlarına boğuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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