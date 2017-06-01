

Şenoba'dan kalkan 'coogeer' tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kaza bölgesine arama-kurtarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda sağlık personeli sevk edildi. TSK da yaptığı açıklamada 13 askerin şehit olduğunu duyurdu.



Şehit olan askerlerimizin isimleri şöyle:



Tümgeneral Aydoğan Aydın



Albay Oğuzhan Küçükdemir



Albay Gökhan Peker



Yüzbaşı Songül Yakut



Binbaşı Koray Onay



Yüzbaşı İlker Acar



Yüzbaşı Nuri Şener



Başçavuş Mehmet Erdoğan



Uzman Çavuş Zeki Koç



Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak



Pilot Üstteğmen Abdülmüttalip Kesikbaş



Başçavuş Fevzi Kıral



Pilot Uzman Çavuş Hakan İncekal







kaynak:sabah