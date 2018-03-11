Başaran Holding'e bağlı inşaat şirketinin Genel Müdürü Levent Tuna, İran'da düşen jetle ilgili açıklama yaptı. Tuna, "Uçuş bilgisinden benim haberim yoktu. Hüseyin Beyin (Holding sahibi Hüseyin Başaran) durumu iyi. Kendisi şuan İstanbul'da" dedi.

"UÇUŞ BİLGİSİNDEN HABERİM YOKTU"

Levent Tuna, "Uçuş bilgisinden benim haberim yoktu. Benim için de sürpriz oldu. Hala haberin doğru olduğuna inanmak istemiyoruz. Hüseyin Beyin (Holding sahibi Hüseyin Başaran) durumu iyi. Kendisi şuan İstanbul'da" dedi.

Tuna'nın verdiği bilgiye göre Hüseyin Başaran'ın biri kız iki çocuğu bulunuyordu.

Kaynak: haberinburada