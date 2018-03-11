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DÜŞEN JETLE İLGİLİ HOLDİNGDEN İLK AÇIKLAMA: UÇUŞTAN HABERİMİZ YOKTU


Düşen jetle ilgili holdingden ilk açıklama: Uçuştan haberimiz yoktu
Tarih : 11 Mart 2018, 20:50
Puan Ver : Düşen Jetle İlgili Holdingden İlk Açıklama: Uçuştan Haberimiz Yoktu(8/10)4

Başaran Holding'e bağlı inşaat şirketinin Genel Müdürü Levent Tuna, İran'da düşen jetle ilgili açıklama yaptı. Tuna, "Uçuş bilgisinden benim haberim yoktu. Hüseyin Beyin (Holding sahibi Hüseyin Başaran) durumu iyi. Kendisi şuan İstanbul'da" dedi.

"UÇUŞ BİLGİSİNDEN HABERİM YOKTU"

Levent Tuna, "Uçuş bilgisinden benim haberim yoktu. Benim için de sürpriz oldu. Hala haberin doğru olduğuna inanmak istemiyoruz. Hüseyin Beyin (Holding sahibi Hüseyin Başaran) durumu iyi. Kendisi şuan İstanbul'da" dedi.

Tuna'nın verdiği bilgiye göre Hüseyin Başaran'ın biri kız iki çocuğu bulunuyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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