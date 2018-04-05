DÜŞEN JETTE CAN VERMİŞTİ! NİŞANLISI, ASLI'YI KOLUNA KAZITTTI
Lübnanlı iş adamı Bassam Houssami, İran'da düşen jette can veren nişanlısı Aslı İzmirli'nin dövmesini koluna yaptırarak onu ölümsüzleştirdi.
Lübnanlı iş adamı Bassam Houssami nikâh masasına oturmaya hazırlandığı nişanlısı Aslı İzmirli İran'daki jet kazasında hayatını kaybetmişti. Zor günler geçiren Bassam Houssami, nişanlısını yaptırdığı dövme ile ölümsüzleştirdi.
11 KİŞİYE MEZAR OLMUŞTU
İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarını Dubai'deki bekârlığa veda partisinden İstanbul'a getiren uçak 11 Mart akşamı İran'da düştü. Kazada 3'ü mürettebattan 11 kişi yaşamını yitirdi.
NİŞANLISINI DÖVME İLE ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ
Lübnanlı işadamı Bassam Houssami nikâh masasına oturmaya hazırlandığı nişanlısı Aslı İzmirli'nin acı haberiyle yıkıldı.
Zor günler geçiren Bassam Houssami, nişanlısını yaptırdığı dövme ile ölümsüzleştirdi.
INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI
Numan Ceylan Bassam Houssami'nin fotoğrafını Instagram'da paylaştı ve altına şu notu düştü:
"AŞK; pervassızca, cesurca, körü körüne, ANLATILAMADAN yaşanır. Nişanlanıp evlilik hazırlıkları yaparken, elim bir kazada kaybettiğiniz SEVGİLİNİZİN, NİŞANLINIZIN sevgisini YÜREĞİNİZE HAPSEDİP, BAŞINI OMZUNUZDA, YÜZÜNÜ KOLUNUZA NAKŞETTİĞİNİZ, YAŞAM BOYU TAŞIYACAĞINIZ NAKIŞTIR AŞK.
MEZARA ELLERİNİZLE KOYDUĞUNUZ SEVGİLİNİZİN BEDENİNDEN RUHUNU İÇİNİZE ÇEKEREK, GELECEK KAYGISI TAŞIMADAN BİR BÜTÜN OLMA HALİDİR AŞK. AŞK TILSIMDIR, YÜCEDİR, ULVİDİR. SONUNU DÜŞÜNMEDEN YAŞANAN, hiç bir kalıba sığmayan bir DUYGUDUR.. AŞK, BASSAM'ın ASLI'yı İÇSELLEŞTİRME HALİDİR. O yüzden AŞIKLAR ve AŞK ÖLMEZ, SONSUZA DEK YAŞANIR.. TIPKI ASLI'yla BASSAM gibi.
Kaynak: haberinburada
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