Brezilyalı Dolandırıcı, 9 Ay Boyunca 17 Otelde Beş Kuruş Vermeden Yaşamış
Porto, Aboubakar İçin Fenerbahçe'de 18 Milyon Euro İstedi
Sakarya Nehri Kurudu! Binlerce Balık Öldü, Çiftçi Zorda
Güney Kore Doğum Oranını Arttırmak İçin 70 Milyar Dolar Harcadı
Son Dakika! Tunceli'de Çatışma: 3 Terörist Öldürüldü
Kurban Bayramı Tatili Uzatılıyor Mu? Rezervasyon Hareketliği Başladı
Teröristler'in Yeni Taktiği: Alüminyum Folyoya Sarılı Pkk'lılar
Kızılırmak'ı Piranalar Bastı!
Düşen Plakasını Pantolonunun Arkasına Sıkıştıran Motosikletli İlginç Görüntüler Oluşturdu
Boşaltılan Okulun Sıraları Pencereden Atıldı
Kjaer'in Yerine 21'lik Chelseali Geliyor
Veda Konuşması Yapan Mehmet Görmez, Yeni Diyanet'in Vazifesini Açıkladı
Fenerbahçe, Forvet Bölgesi İçin Nijeryalı Ahmed Musa'yı Düşünüyor
Diyarbakır'da Askere Hain Tuzak! 2 Asker Şehit Düştü
Fenerbahçe, Milan'da Forma Giyen Gustavo Gomez'i Kiralamak İstiyor
Antalyaspor, Fenerbahçe'de Forma Bulamayan Salih Uçan'a Talip Oldu
Galatasaray'ın Kanayan Bölgesine İlaç Gibi Transfer Geliyor
Galatasaray'ın Yeni Transferi Ndiaye, Sağlık Kontrolünden Geçirildi
Nişanlısını Motora Binmeye 1 Yılda İkna Etti, İlk Binişte Kaza Geçirdi
Hainler Bombalanacak Noktaları Harita Üzerinden Tek Tek İşaretlemiş

Düşen Plakasını Pantolonunun Arkasına Sıkıştıran Motosikletli İlginç Görüntüler Oluşturdu

DÜŞEN PLAKASINI PANTOLONUNUN ARKASINA SIKIŞTIRAN MOTOSİKLETLİ İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Yalova'da seyir halindeki bir motosiklet sürücüsünün, düşen plakasını pantolonunun arkasına sıkıştırarak trafikte ilerlemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Tarih : 01 Ağustos 2017, 13:10
Puan Ver : Düşen Plakasını Pantolonunun Arkasına Sıkıştıran Motosikletli İlginç Görüntüler Oluşturdu(8/10)4

Yalova'da bir motosiklet sürücüsünün düşen plakasını koymak için tercih ettiği yeri görenler gözlerine inanamadı.

GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Yalova'dan Kocaeli istikametine giden bir motosiklet sürücüsü, düşen plakasını takmak için ilginç bir yer buldu. Sürücü, plakayı pantolonunun arkasına takıp motosikletini sürdü. Sürücünün plakayı koymak için tercih ettiği yeri görenler ise gözlerine inanamadı. Bir vatandaş ise bu anı çektiği fotoğrafla ölümsüzleştirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Düşen  Plakasını  Pantolonunun  Arkasına  Sıkıştıran  Motosikletli  İlginç  Görüntüler  Oluşturdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER