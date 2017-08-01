DÜŞEN PLAKASINI PANTOLONUNUN ARKASINA SIKIŞTIRAN MOTOSİKLETLİ İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
Yalova'da seyir halindeki bir motosiklet sürücüsünün, düşen plakasını pantolonunun arkasına sıkıştırarak trafikte ilerlemesi ilginç görüntüler oluşturdu.
Yalova'da bir motosiklet sürücüsünün düşen plakasını koymak için tercih ettiği yeri görenler gözlerine inanamadı.
GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Yalova'dan Kocaeli istikametine giden bir motosiklet sürücüsü, düşen plakasını takmak için ilginç bir yer buldu. Sürücü, plakayı pantolonunun arkasına takıp motosikletini sürdü. Sürücünün plakayı koymak için tercih ettiği yeri görenler ise gözlerine inanamadı. Bir vatandaş ise bu anı çektiği fotoğrafla ölümsüzleştirdi.
Kaynak: haberinburada
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