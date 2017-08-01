Yalova'da bir motosiklet sürücüsünün düşen plakasını koymak için tercih ettiği yeri görenler gözlerine inanamadı.

GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Yalova'dan Kocaeli istikametine giden bir motosiklet sürücüsü, düşen plakasını takmak için ilginç bir yer buldu. Sürücü, plakayı pantolonunun arkasına takıp motosikletini sürdü. Sürücünün plakayı koymak için tercih ettiği yeri görenler ise gözlerine inanamadı. Bir vatandaş ise bu anı çektiği fotoğrafla ölümsüzleştirdi.

Kaynak: haberinburada