

Kırgızistan'da inmeye çalışırken bir köyün üzerine düşen kargo uçağı, yedi yaşındaki bir çocuğu yetim bıraktı. Kazada anne babasının yanı sıra 5 ve 2 yaşlarındaki iki kız kardeşini kaybeden Zhakshalyk Sheraliyev, uçağın düşüş anını ve sonrasını anlattı.







Kazadan bir gün önce ailece dedesinin evinden döndüklerini söyleyen Zhakshalyk, "Uçak patladı ve bütün evleri yıktı. İnsanlar öldüler. Polis ve ambulanslar ölüleri taşıyordu. Kaza olduğunda uyuyordum. Uyanınca hemen koşarak kaçtım. Anneme hiç bakmadım" dedi.







Kazanın ardından 7 yaşındaki Zhakshalyk'ı ilk bulan ise komşuları olmuş. Neredeyse çıplak olan Zhakshalyk'ı giydirmişler ve hastaneye göndermişler. Beyin sarsıntısı geçirdiği belirlenen talihsiz çocuk tedavi edilirken, onu ilk bulan akrabası ise anneannesi olmuş.







Tüm yaşananlara rağmen verdiği, verdiği ropörtajda cesurca gülümseyen Zhakshalyk, peri masallarından ve çizgi romanlardan bahsediyor ve ekliyor: "Asker olmak istiyorum çünkü onlar vatanı koruyorlar."







Kaza sırasında ailesiyle aynı odada uyuduğu belirlenen Zhakshalyk'ın, geçirdiği beyin sarsıntısı nedeniyle kazayla ilgili çok az şey hatırlayabildiği belirtiliyor.







Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında bir köyün üzerine düşen kargo uçağı, en küçüğü 4 aylık bir bebek olmak üzere 37 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Uçakta bulunan dört Türk mürettebattan kurtulan olmadı.







kaynak:milliyet