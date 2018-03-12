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Düşen Uçaktaki Hostesin Kız Kardeşi, Ablasıyla Birlikte Çekildiği Fotoğrafı Paylaştı

DÜŞEN UÇAKTAKİ HOSTESİN KIZ KARDEŞİ, ABLASIYLA BİRLİKTE ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

İran'da düşen uçağın hostesi Eda Uslu'nun ölümü ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu. Hostesin kız kardeşi ablasıyla birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Tarih : 12 Mart 2018, 18:10
Puan Ver : Düşen Uçaktaki Hostesin Kız Kardeşi, Ablasıyla Birlikte Çekildiği Fotoğrafı Paylaştı(9/10)5

İran'da düşen özel uçağın hostesliğini yapan Eda Uslu'nun ölümü ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu.

ABLASIYLA ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Eda'nın kız kardeşi Ela Uslu'nun da düşen uçağın sahibi olan Başaran Holding'e ait MC Havacılık'ta kabin şefi olduğu ortaya çıktı. Ablasının acılı haberi ile yıkılan Ela Uslu, sosyal medya hesabından ablasıyla birlikte çekildiği bir fotoğrafını paylaştı.

ABLASIYLA AYNI ŞİRKETTE ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kız kardeşinin uzun yıllar Atatürk Havalimanı'nda TAV Havalimanları'nda çalışan Eda Uslu, yaklaşık bir yıl önce buradaki işinden ayrılmıştı. Eda Uslu, kız kardeşi Ela Uslu'nun da kabin şefi olarak çalıştığı MC Havacılık'a iş başvurusunda bulunarak, burada hosteslik yapmaya başladı.

EDA'NIN AİLESİ VE ARKADAŞLARINI YASA BOĞDU

Eda'nın ölüm haberi, başta ailesi olmak üzere yakınları ve arkadaşlarını yasa boğdu. Ablasının acılı haberi ile yıkılan Ela, sosyal medya hesabından ablasıyla birlikte çekildiği bir fotoğrafını paylaştı. Takipçileri ise bu fotoğrafın altına yazdıkları taziye mesajlarıyla üzüntülerini dile getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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