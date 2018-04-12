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Düşen Yunan savaş uçağıyla ilgili TSK'dan ilk açıklama

DÜŞEN YUNAN SAVAŞ UÇAĞIYLA İLGİLİ TSK'DAN İLK AÇIKLAMA

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait Mirage 2000 tipi savaş uçağı düştü, TSK'dan ilk açıklama geldi: Bölgede Türk jeti yoktu.

Tarih : 12 Nisan 2018, 14:40
Puan Ver : Düşen Yunan Savaş Uçağıyla İlgili Tsk'dan İlk Açıklama(5/10)1

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait Mirage 2000 tipi savaş uçağının, Eğriboz (Eyvia) Yarımadası'nın doğusundaki İskiri (Skyros) Adası yakınlarında düştüğü bildirildi.

TSK: BÖLGEDE TÜRK JETİ YOKTU

Türk Silahlı Kuvvetleri, uçağın düştüğü sırada herhangi bir Türk jetinin bölgede bulunmadığını duyurdu.

Yunanistan'ın Proto Thema gazetesi, savaş jetinin Türk uçaklarını engellemek için Ege'de görev yapan filoda bulunduğunu iddia etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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