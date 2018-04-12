DÜŞEN YUNAN SAVAŞ UÇAĞIYLA İLGİLİ TSK'DAN İLK AÇIKLAMA
Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait Mirage 2000 tipi savaş uçağı düştü, TSK'dan ilk açıklama geldi: Bölgede Türk jeti yoktu.
Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait Mirage 2000 tipi savaş uçağının, Eğriboz (Eyvia) Yarımadası'nın doğusundaki İskiri (Skyros) Adası yakınlarında düştüğü bildirildi.
TSK: BÖLGEDE TÜRK JETİ YOKTU
Türk Silahlı Kuvvetleri, uçağın düştüğü sırada herhangi bir Türk jetinin bölgede bulunmadığını duyurdu.
Yunanistan'ın Proto Thema gazetesi, savaş jetinin Türk uçaklarını engellemek için Ege'de görev yapan filoda bulunduğunu iddia etti.
Kaynak: haberinburada
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