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Dusko Tosic ayrılık iddialarına son noktayı koydu!

DUSKO TOSİC AYRILIK İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU!

Beşiktaş'ın Sırp defans oyuncusu Dusko Tosic, Vida'nın gelmesinin ardından ayrılacağı iddialarına sert bir cevap verdi. Tosic, "Türkler sansasyonu sever, Beşiktaş'ta emekli olacağım" dedi.

Tarih : 26 Aralık 2017, 22:10
Puan Ver : Dusko Tosic Ayrılık İddialarına Son Noktayı Koydu!(7/10)3

Beşiktaş'ta Domagoj Vida transferinin ardından takımdan ayrılacağı konuşulan ve Premier Lig ile Bundesliga'dan kendisine teklifler olduğu kaydedilen Dusko Tosic, iddialara net bir cevap verdi.

"TÜRKLER BÖYLE ŞEYLERİ HEP YAZAR"

Beşiktaş'ta emekli olmak istediğini belirten Tosic, ayrılmak istediği iddiaları için; "Türkler böyle şeyleri hep yazar. Onların amacı hep sansasyon yaratmak. Şu anda Beşiktaş'ta mutluyum, harika bir sezonu geride bıraktım ve oldukça başarılı geçti. 2019 Haziran'a kadar kontratım var ve kulüpten ayrılmaya gerçekten niyetim yok. Kariyerimin sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacağımı söyleyebilirim" dedi.

"TÜRK KULÜPLERİ BUNU HİÇ BAŞARAMADI"

Şampiyonlar Ligi'ndeki başarıya vurgu yapan Sırp oyuncu, "Şampiyonlar Ligi'nde çok zorlu bir gruptaydık, Porto, Leipzig ve Monaco vardı. Lider olduk ki, Türk kulüplerinin hiçbir zaman ulaşamadığı bir noktaydı bu. Namağlup, 14 puanla gruptan çıktık. Bu sıra dışı bir başarı" ifadelerini kullandı.

"BAYERN İLE BÜYÜK BİR SAVAŞ VERECEĞİZ"

Ligde geride kalmalarının nedeninin Şampiyonlar Ligi olduğunu söyleyen ve Bayern Münih eşleşmesine değinen tecrübeli oyuncu, "Beşiktaş ile 2 kupa kazandım. İstanbul'da gördüğüm sevgiyi ve saygıyı seviyorum. Şu anda ligde lider Başakşehir'in 3 puan, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2 puan gerisindeyiz. Avrupa'da iyi sonuçlar alan tek Türk kulübüyüz ve ligde bu sene yaşadığımız sorunun da nedeni bu. Şampiyonlar Liginde son 16'ya kaldık. Bayern ile büyük bir savaş vereceğiz ve bu maçlarda elimizden gelen her şeyi yapacağız. Alman takımının gücünü biliyoruz, ancak onlardan korkmuyoruz" diye konuştu.

32 yaşındaki Dusko Tosic, bu sezon 22 maçta forma giydi ve 3 gol, 1 asistlik de skor katkısı yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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