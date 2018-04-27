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Düşman Kardeşler Barıştı! 70 Yıllık Savaş Son Buluyor
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DÜŞMAN KARDEŞLER BARIŞTI! 70 YILLIK SAVAŞ SON BULUYOR


Düşman kardeşler barıştı! 70 yıllık savaş son buluyor
Tarih : 27 Nisan 2018, 13:10
Puan Ver : Düşman Kardeşler Barıştı! 70 Yıllık Savaş Son Buluyor(9/10)5

Kore Yarımadası'nda tarihi imzalar atıldı ve nükleer programın durdurulması kararı cıktı.

BARIŞ EVİNDE TARİHİ İMZALAR

Kuzey Kore lideri Kim, iki ülkeyi birbirinden ayıran sınırı geçerek Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile el sıkıştı.

Panmunjom'daki Güney Kore askerlerinden oluşan tören mangasını selamlayan Kim, Barış Evi'ne geçerek ziyaretçi defterini imzaladı. Kim ile Moon'un görüşmesinin ardından tarihi imzalar atıldı ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına karar verildi.

"YENİ BİR TARİH BAŞLIYOR"

Japonya sömürgesi dönemini izleyen 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'nda bu yana Güney Kore toprağına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri olan Kim, ziyaretçi defterine "Yeni bir tarih başlıyor" diye yazdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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