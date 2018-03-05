Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından görevlendirilen 10 kişilik özel heyet, Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kore yarımadasında bir yıldan fazla bir süredir devam eden nükleer tansiyonun ardından Kış Olimpiyatları'yla başlayan diyalog sürecinde önemli günler yaşanıyor.

10 KİŞİLİK HEYET GİTTİ

Kış Olimpiyatları'nda Kuzey Kore heyetinin Güney'i ziyaret etmesinin ardından, Güney Kore'den 10 kişilik bir heyet bugün Pyongyang'a gitti.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın Kuzey Kore ajansı KCNA'ya dayandırdığı haberinde, "Devlet Başkanı'nın aralarında Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong'un da olduğu özel elçilerinden oluşan heyeti, Pyongyang'ta temaslarda bulunacak." ifadesi kullanıldı.

2 GÜNLÜK ZİYARET

Heyetin Kim Jong-un ile görüşmesinin içeriği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Heyetin ziyareti iki gün sürecek.

YÜZ YÜZE İLK GÖRÜŞME

Bu görüşme 2011'de koltuğu devralan Kim Jong Un'un Güney Koreli yetkililerle yüz yüze yapacağı ilk görüşme olacak.

Kim Jong Un ile bir araya gelecek isimler arasında Güney Kore Ulusal Güvenlik Direktörü Chung Eui-yong ile İstihbarat Şefi Suh Hoon da bulunuyor.

Chung, Kuzey Kore'ye gitmeden önce yaptığı açıklamada Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore'nin nükleer silahları bırakması ve Kore Yarımadası'nda kalıcı barış tesis edilmesi yönündeki isteklerini Pyongyang'a ileteceğin belirtmişti.

Kaynak: haberinburada