DÜŞMAN KARDEŞLERİN TARİHİ ZİRVESİ ÖNCESİ BİR İLK! KIRMIZI HAT KURULDU
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in yapacakları zirve öncesi birbirleriyle daha iyi iletişim kurabilmeleri için özel telefon hattı kuruldu.
Kuzey ve Güney Kore liderleri 27 Nisan'da Kore Yarımadası'nının nükleerden arındırılmasını görüşmek üzere iki ülke arasındaki sınırda bir araya gelecek. Tarihi zirve öncesi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında ilk kez acil telefon hattı kuruldu.
KIRMIZI HAT KURULDU
Seul Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ikili zirvenin daha sağlıklı olması amacıyla iki liderin görüşebilmesi için özel telefon hattı kurulduğu bilgisi verildi.
Diplomaside "kırmızı hat" olarak tabir edilen özel telefon hattıyla, yanlış anlaşılmaların azaltılmasının planlandığı belirtildi.
"KAPI KOMŞUSUNU ARAMAK GİBİYDİ"
Güney Koreli devlet başkanlığı yetkilisi Youn Kun Young yaptığı açıklamada "Güney ve Kuzey Kore liderleri arasındaki tarihi doğrudan telefon hattı kısa süre önce bağlandı. 03.41'de başlayan ve 4 dakika 19 saniye süren test aramasında iki taraftan yetkililer birbirleriyle konuştu. Bağlantı sorunsuzdu ve ses kalitesi çok iyiydi. Kapı komşusunu aramak gibiydi" dedi.
ZİRVE BARIŞ EVİNDE
Zirve, 27 Nisan'da Panmunjom'un güney tarafında "Barış Evinde" (Peace House) yapılacak.
Kuzey ve Güney Kore zirveleri en son 2000 ve 2007 yıllarında Pyongyang'da yapılmıştı.
KİM ARDINDAN TRUP'LA BİR ARAYA GELECEK
Kuzey Kore lideri Kim'in Moon ile görüşmesinin ardından haziran ayına kadar da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi planlanıyor.
Kaynak: haberinburada
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