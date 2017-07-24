DÜŞTÜĞÜ DENİZDEN HAREKETSİZ ÇIKARILAN GENÇ ADAM, HASTANEDE YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ
Çanakkale Şehir İskelesi'nden henüz bilinmeyen bir nedenle denize düşen ve 1 saatlik çalışma ardından denizden yaşam fonksiyonları durmuş halde çıkartılan 41 yaşındaki İbrahim Işık, Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan müdahale ile yaşama döndürüldü.
AĞZINDAN KÖPÜKLER GELDİ, SUYA BATIP GÖZDEN KAYBOLDU
Çanakkale Şehir İskelesi'nde saat 16.00 sıralarında balık tutan vatandaşlar, suyun içinde bir kişinin çırpındığı görünce, durumu polise bildirdi. Ağzından köpükler geldiği görülen kişi, bir süre sonra suya batıp, gözden kayboldu.YAŞAM FONKSİYONLARI DURMUŞ HALDE BULUNDU
Bölgedeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı SAGET-7 botu ile Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi sevk edildi. Işık'ın yaşam fonksiyonları durmuş halde olan bedeni, yaklaşık 15 dakika süren arama çalışmalarının ardından, iskeleden 5 metre açıkta dalgıç polisler tarafından suyun 7 metre dibinde bulundu.HASTANEDE YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ
Işık, deniz polisine ait bot ile eski Kilitbahir Feribot İskelesi'ne getirildi. Denizden sedye ile kıyıya çıkarılan Işık, ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Işık, burada yapılan müdahalelerle yaşama döndürüldü ve Nöroloji Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı.HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Işık'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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