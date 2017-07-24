Depremde Yıkılan Evine Değil Ölen Civcivlerine Ağladı
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul Yönü 1 Ay Ulaşıma Kapatıldı
Acun Ilıcalı Yakışıklıları Toplayıp Seferhisar İle Maç Yaptı
Galatasaray'da 5 Milyon Euro Kazanan Sneijder'e En Yüksek Teklif 1.5 Milyon Euro
Fetö'nün 'mahrem Abisi' Kovalamacada Polise Tosladı, Soluğu Kodeste Aldı
Beşiktaş Alvaro Negredo Transferinde Sona Geldi
Psg İddialarının Ardından Barcelona'lı Pique: Neymar Kalıyor
Fiorentina, Sinan Gümüş İçin 4.5 Milyon Euro Teklif Etti
Beşiktaş, Jeremain Lens'e Yeni Teklif Yapacak
Alman Otomotiv Devleri Rekabeti Engellemek İçin Birlikte Mi Hareket Ediyor?
Kangal Cinsi Köpek Tek Seferde 17 Yavru Doğurdu
Öğrenci Yurtlarında Yeni Dönem: 2 Öğrenci Bir Odada Kalamayacak
Trafik Cezası Kesildikten 1 Yıl Sonra Tebliğ Edilmezse Yok Hükmündedir
Bakan'dan Müjde Üstüne Müjde! Vergiler Düşecek, Kdv Reformu Gelecek
Afganistan'da İntihar Saldırısı: En Az 35 Ölü
İçişleri Bakanlığı Son Bir Haftada Öldürülen Terörist Sayısını Açıkladı
Igor Tudor, Dursun Özbek'e Söz Verdi: Bu Takımı Ayağa Kaldıracağım
81 İlde Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması Yapıldı
Cansu Taşkın Emre Mor'un Peşinde Olduğunu İtiraf Etti
Her Fotoğrafının Altına Yorum Yağıyor: Kurtar Bizi Baba

DÜŞTÜĞÜ DENİZDEN HAREKETSİZ ÇIKARILAN GENÇ ADAM, HASTANEDE YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ


Düştüğü Denizden Hareketsiz Çıkarılan Genç Adam, Hastanede Yaşama Döndürüldü
Tarih : 24 Temmuz 2017, 08:40
Puan Ver : Düştüğü Denizden Hareketsiz Çıkarılan Genç Adam, Hastanede Yaşama Döndürüldü(10/10)6

Çanakkale Şehir İskelesi'nden henüz bilinmeyen bir nedenle denize düşen ve 1 saatlik çalışma ardından denizden yaşam fonksiyonları durmuş halde çıkartılan 41 yaşındaki İbrahim Işık, Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan müdahale ile yaşama döndürüldü.

AĞZINDAN KÖPÜKLER GELDİ, SUYA BATIP GÖZDEN KAYBOLDU

Çanakkale Şehir İskelesi'nde saat 16.00 sıralarında balık tutan vatandaşlar, suyun içinde bir kişinin çırpındığı görünce, durumu polise bildirdi. Ağzından köpükler geldiği görülen kişi, bir süre sonra suya batıp, gözden kayboldu.YAŞAM FONKSİYONLARI DURMUŞ HALDE BULUNDU

Bölgedeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı SAGET-7 botu ile Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi sevk edildi. Işık'ın yaşam fonksiyonları durmuş halde olan bedeni, yaklaşık 15 dakika süren arama çalışmalarının ardından, iskeleden 5 metre açıkta dalgıç polisler tarafından suyun 7 metre dibinde bulundu.HASTANEDE YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ

Işık, deniz polisine ait bot ile eski Kilitbahir Feribot İskelesi'ne getirildi. Denizden sedye ile kıyıya çıkarılan Işık, ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Işık, burada yapılan müdahalelerle yaşama döndürüldü ve Nöroloji Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı.HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Işık'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Düştüğü  Denizden  Hareketsiz  Çıkarılan  Genç  Adam  Hastanede  Yaşama  Döndürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER