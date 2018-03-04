DUVAR ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
İstanbul'da sabah saatlerinden başlayan ve etkisini arttıran yoğun yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Meteoroloji İstanbul'da bugün il genelinde yer yer kuvvetli sağanak uyarısı yapmıştı.
ATAKÖY'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Beklenen yağış geldi. Sabah saatlerinden başlayan yağmur nedeniyle Ataköy'de bazı rögarların taşması sonucu yollar göle döndü.
Bakırköy Ataköy'de bazı rögarların taşması sonucu yollar göle döndü. Oluşan su birikintilerinde sürücüler zor anlar yaşarken belediye ekipleri de suları tahliye edebilmek için çalışma başlattı.
YAĞMUR NEDENİYLE DUVAR ÇÖKTÜ
İstanbul'da sabahtan beri etkisini sürdüren sağanak yağmur, Eyüp'te parkın duvarının çökmesine neden oldu. İdris Bitlis Parkı'nın istinat duvarı, park halindeki araçların üzerine çöktü. Olay yerine hemen itfaiye ekipleri çağırıldı. Duvarın zarar verdiği 5 araç itfaiye ekiplerince kurtarılmaya çalışılıyor.
YAĞIŞ 4 GÜN SÜRECEK
Bir uyarı da Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, twitter üzerinden yaptığı açıklamada tüm yurtta yağmurun 4 gün daha süreceğini duyurdu. Şen şunları söyledi: "Mart bir daha kapıdan baktıracakmı acaba. bence her şey olabilir mart ayı herzaman sürprizler ayıdır."
UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ
Yağışların; Marmara'nın kuzeyi ve doğusu (Özellikle İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli'de kuvvetli, metre kareye 20 ila 40 kg, sağanak ve gök gürültülü sağanak) ve Batı Karadeniz ile Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır'ın doğusu ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların;sabah saatlerinden sonra il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 13
İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Diyarbakır: Çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 17
Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 18
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 20 Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16
Erzurum: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı 5
Kaynak: haberinburada
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