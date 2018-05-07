DUYGUSAL ANLAR! ZİDANE, BARCELONALI INİESTA'YLA BÖYLE VEDALAŞTI
Barcelona ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşmanın ardından Zidane ile Iniesta arasında duygusal anlar yaşandı.
El Clasico'da Barcelona, evinde Real Madrid'i ağırladı. La Liga'nın 35. haftasında Barcelona'nın şampiyon olarak çıktığı ve oldukça gergin geçen mücadele, 2-2 sona erdi.
ZIDANE, YILDIZ FUTBOLCU INIESTA'YI KAPIDA BEKLEDİ
Karşılaşmanın ardından Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, sezon sonu Barcelona'dan ayrılacak olan dünyaca ünlü yıldız Andre Iniesta'yı kapıda bekledi.
Zinedine Zidane, karşılaşma sonrası oyuncu tünel girişinde İspanyol yıldızı bekledi ve bu vedalaşma anları İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı. Objektiflere yakalanan iki efsanenin görüntüsü İspanyol medyasında gazete küpürlerinde yerini alırken dostluk pozlarından sıklıkça bahsedildi.
Kaynak: haberinburada
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