DÜZ BİR KARIN İÇİN BU 10 BESİNDEN UZAK DURUN!
Göbek yağlarından kurtulmak her kadının hayali değil midir? Peki, düz bir karına sahip olmak için hangi besinlerden uzak durmanız gerektiğini biliyor musunuz?
Aynaya baktığında hangi kadın dışarıya doğru kendini gösteren bir göbek ister ki? Ama ne yazık ki göbek bölgesindeki yağlanmadan kurtulmak diğer bölgelere nazaran daha zordur.
Spor yapsanız da, yemek yemenize dikkat de etseniz nedense o kot pantolonların düğmesi bir türlü kapanmıyor. Eğer yukarıda bahsettiğimiz konu size tanıdık geliyorsa, göbek ve karın bölgesinden yağ yakmanıza engel olan besinler listesi.
1- ALKOLDEN UZAK DURUN!
2- ASİTLİ İÇECEKLERE ELVEDA!
3- SAKIZ ÇİĞNEMEYİ BIRAKIN!
4- DÜŞÜK SODYUM İÇEREN DİYETLER DENEYİN
5- FAST FOOD YEMEKTEN VAZGEÇİN!
6- MAYONEZ YERKEN BİR DAHA DÜŞÜNÜN!
7- “HAYIR” DEMENİN EN ZOR OLDUĞU ŞEY
8- KİM DEMİŞ DONDURMA ZARARSIZ DİYE?
9- ŞİŞKİNLİK YAPAN YİYECEKLER
10- ŞEKERSİZ” DEDİKLERİNE BAKMAYIN!
kaynak:posta
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