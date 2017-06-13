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düzce'de dehşet! anne ve babasını balkondan attı

DÜZCE'DE DEHŞET! ANNE VE BABASINI BALKONDAN ATTI

Düzce'nin Çilimli İlçesi'ne bağlı Yenivakıf Köyü'nde şizofreni hastası olduğu öne sürülen 33 yaşındaki Güray Tunç, tartıştığı anne ve babasını evlerinin ikinci katındaki balkondan aşağıya attı. Yaralanan çift, hastanede tedaviye alındı.

Tarih : 13 Haziran 2017, 14:57
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Olay, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Güray Tunç, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı annesi 55 yaşındaki Necla, babası 61 yaşındaki Gafur Tunç'u evlerinin balkonundan attı.



Necla ve Gafur Tunç yaralandı. Yaralı çift, komşularının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, olayın ardından Güray Tunç'u gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.



 



kaynak:hürriyet








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