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DÜZCE'DE ZABITA İLE KÖYLÜLER ARASINDA ARBEDE


DÜZCE'DE ZABITA İLE KÖYLÜLER ARASINDA ARBEDE
Tarih : 12 Aralık 2016, 17:42
Puan Ver : Düzce'de Zabıta İle Köylüler Arasında Arbede(10/10)8


DÜZCE'de köylerinin bulunduğu alana katı atık tesisi yaptırmamak için eylem yapan köylüler ile üzerlerine araç sürdüklerini iddia ettiği zabıtalar arasında çıkan arbedede 2 kişi yaralandı. Jandarma ekiplerinin gelmesiyle olaylar yatışırken, köylülerin taş attığı zabıta aracı hasar gördü.



Düzce Belediyesi tarafından Hecinler mevkiine yapılması planlanan katı atık tesisine karşı çıkan köylüler yaklaşık bir yıldır bölgede nöbet tutarak eylemlerini sürdürüyorlar. Köylülerin açtığı davaya bakan Sakarya 2'nci İdare Mahkemesi tesisin faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verdi. Mahkeme kararına rağmen tesisin kullanılmaya devam etmesi nedeniyle köylülerde katı atık tesisine giden yol üzerine kurdukları barakada nöbet tutarak araçların geçişine izin vermiyorlar. Çöp kamyonlarıyla birlikte tesise gitmeye çalışan zabıta ekipleri iddiaya göre kendilerine engel olmak isteyen köylülerin üzerine araç sürerek çarptı. D.U ile M.K'nin hafif şekilde yaralanması üzerine köylülerle zabıtalar arasında arbede çıktı. Yaşanan olayda köylüler Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ait aracı da taşlayarak hasar verdi. Yaralanan köylüler kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.



Olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir de köye gelerek vatandaşlarla konuştu. Özdemir'in güçlükle sakinleştirdiği köylüler mahkemenin verdiği kararı gösterdi. Özdemir'in köylüleri güçlükle ikna etmesinin ardından zabıta ekibi de bölgeden uzaklaştı.



Zabıta ekibinin araçlarını üzerlerine sürdüğünü belirten köylülerden Meryem Kiraz, "Zabıta arabaları bizim üzerimize yürüdü, bizde camlarını kırdık. Bir kişinin kaşı açıldı. Yaşlıların üzerine yürüdüler, yaşlıları sürüklediler. Yavaşlayalım duralım demediler. Biz köyümüze çöp dökmek istemiyoruz. Bizde köyümüzü koruyoruz. Biz köyümüzde çöp istemiyoruz. Bizi ezip geçecekler. Bu zabıtalar üzerindeki üniformalara mı güveniyorlar? Gitsin kendi evlerinin önüne döksünler. Biz mahkeme kararını aldık. Buraya çöp döktürmeyeceğiz" diyerek tepki gösterdi.



 



kaynak:haberler








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