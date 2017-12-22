Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, daha fazla tarımsal üretici, esnaf ve sanatkarın uygun koşullarda kredi desteğinden yararlanmasını sağlamak amacıyla düzenleme hazırladıklarını belirtti.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, daha fazla tarımsal üretici, esnaf ve sanatkarın uygun koşullarda kredi faiz desteğinden yararlanmasını sağlamak amacıyla düzenleme hazırladıklarını belirterek, buna ilişkin kararname taslaklarını Başbakanlığa gönderdiklerini bildirdi.

BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLDİ

Daha fazla üretici, esnaf ve sanatkarın uygun koşullarda kredi faiz desteğinden yararlanmasını sağlamak amacıyla yeni birtakım düzenlemeler yaptıklarını anlatan Şimşek, buna ilişkin kararname taslaklarını Başbakanlığa gönderdiklerini söyledi.

Tarımsal üretimde verimlilik, karlılık ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla finansman ihtiyacının uygun koşullarda karşılanmasına yönelik Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından düşük faizli kredi kullandırıldığını anımsatan Şimşek, konusuna göre faizlerin yüzde 25'i ile yüzde 100'ünün Hazine tarafından üstlenildiğini dile getirdi.

HAYVAN ARZI ARTIRILACAK

Şimşek, üreticilerin ödediği faiz oranının da konusuna göre yüzde 0 ile 8,25 arasında değiştiğini ifade ederek, gelecek yıl için başta Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi olmak üzere farklı platformlarda gündeme gelen temel politikalarla uyumlu olacak ve tarım sektörünün orta vadeli planını ortaya koyacak şekilde üç yıllık dönem için desteklerin belirlenmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Bu kapsamda daha fazla üreticinin hayvancılık kredilerinden faydalanabilmesini sağlamak amacıyla 100 bin liraya kadar olan işletme ve yatırım kredilerinde tüm faizin Hazine tarafından üstlenileceğini vurgulayan Şimşek, bununla hayvan arzının artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

KREDİ LİMİTLERİNDE ARTIŞA GİDİLDİ

Hayvansal üretimde önemli bir yer tutan yem maliyetlerinin azaltılması amacıyla da gerekli düzenlemelerin yapıldığının altını çizen Şimşek, şöyle devam etti:

"Tarımsal üretimde istenilen gelişmenin sağlanabilmesi ve küçük üreticilerimizin ürünlerini işleyerek katma değer yaratabilmesi amacıyla tarımsal ürünlerin işlenmesi faaliyetleri, yüzde 50 indirim oranı ve 5 milyon lira üst limitli olacak şekilde ilk defa faiz desteği kapsamına alınmıştır. Lisanslı depoculuğun özendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla söz konusu yatırımlardaki üst limit, deponun kapasitesine bağlı olarak kademelendirilmiş ve 10 bin tondan fazla kapasitesi bulunan depolar için 20 milyon liraya yükseltilmiştir. Türkiye'deki süs bitkisi üretiminin artırılarak ithalatın azaltılması amacıyla yerli üretimin teşvik edilmesi için süs bitkisi üretimine yönelik kredi limitleri yükseltilmiştir. Ayrıca, sera modernizasyonuna yönelik olarak da kredi limitlerinde artışa gidilmiştir."

Şimşek, 2004 yılından bu yana devam eden desteklerin sürdürüleceğini belirterek, 2018 yılı bütçesinde tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla 2,65 milyar liralık ödenek tahsis edildiğine dikkati çekti.

"DESTEKLERİMİZ 2018'DE DE ARTARAK DEVAM EDECEK"

Şimşek, esnaf ve sanatkarların desteklenmesi amacıyla da Hazine tarafından önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Halk Bankası tarafından, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla düşük faizli kredi kullandırıldığını hatırlatan Şimşek, faizin tamamı veya bir bölümünün de esnaf ve sanatkarı desteklemek amacıyla Hazinece karşılandığını ifade etti.

Şimşek, "2018 yılında da bu desteğin artarak devam etmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede, gelecek yıl bütçesinde söz konusu uygulama için 1,5 milyar lira ödenek tahsis edildi ve banka tarafından kullandırılacak toplam kredi bakiyesinin yüzde 20 artarak 28,8 milyar liraya ulaşması hedeflenmiştir." dedi.

SIFIR FAİZLİ KREDİ KULLANDIRILACAK

Düşük faizli kredi uygulamasının yanı sıra 2015 yılından beri devam etmekte olan, kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren esnafa, usta girişimci ve genç girişimci esnaflara sıfır faizli kredi kullandırılmasına devam edileceğinin altını çizen Şimşek, şunları kaydetti:

"2018 yılında yürürlüğe girecek kararnameyle 'girişimci usta faizsiz kredi desteği'nin en az 3 yıl olan ustalık belgesi şartını 1 yıl olarak değiştirdik. Deprem, heyelan, sel afetlerine ve/veya terör olaylarına maruz kalmaları nedeniyle 'KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı' kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanacak esnaf ve sanatkarların kararname kapsamında kredi kullanabilmelerine ilişkin istisna getirdik. Böylece konuya ilişkin kararname kapsamı genişletilerek daha fazla esnaf ve sanatkara ulaşılması hedeflenmiştir."

Kaynak: haberinburada