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E-5'in ortasında kedi kurtarma operasyonu: Araçlar görmezden geldi

E-5'İN ORTASINDA KEDİ KURTARMA OPERASYONU: ARAÇLAR GÖRMEZDEN GELDİ

E-5'te bir araç sürücüsü, motordan kedi sesi geldiğini duyunca aracını durdurup yardım istedi. Motorlu bir grubun yardımıyla kedi kurtarıldı. O anlar motorcuların kask kamerasına yansıdı.

Tarih : 02 Ağustos 2017, 11:30
Puan Ver : E-5'in Ortasında Kedi Kurtarma Operasyonu: Araçlar Görmezden Geldi(10/10)6

E-5 Otoyolu'nda seyir halinde giden bir araç sürücüsü, motordan kedi sesi geldiğini duyunca otoyolun ortasında aracını durdurdu. E-5 trafiği durma noktasına gelirken araç sürücüsüne yardım eden motosikletliler kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. İnsanlığın ölmediğini bir kez daha gösteren yavru kediyi kurtarma operasyonu, motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

OTOMOBİLLER DURMADI, MOTOSİKLETLİLER YARDIM ETTİ

E-5 otoyolu Cevizlibağ mevkiinde seyir halinde giden bir sürücü, aracın motorundan kedi sesi geldiğini duydu. Aracını durduran sürücü, diğer araç sürücülerinden yardım istedi. Ancak araç sürücüleri durmadan yoluna devam ederken sürücünün yanına dört motosikletli yanaştı. Hemen trafiği durduran motosikletliler aracı iterek yol kenarına çekti. Bu sırada otoyolda trafik bir süre durdu. Ardında aracın motoruna sıkışan kediyi kurtarma telaşı başladı. Aracın altına yatan motosikletliler kediyi kurtarmakta çalıştı.

KEDİ SIKIŞTIĞI YERDEN GÜÇLÜKLE ÇIKARILIP GÜVENLİ BİR YERE BIRAKILDI

Uzun uğraşlar sonrası kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Daha sonra araç sürücüsü kediyi otoyoldan uzak bir noktaya bıraktı. Araç sürücüsü motosikletlilere teşekkür ederek diğer sürücülerin durmamasına tepki gösterdi. E-5'te kediyi kurtarma çabası ise motosikletlilerin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde araç sürücüsü yardım istiyor. Diğer araç sürücüleri durmazken motosiklet sürücüleri duruyor. Aracı motosikletliler iterek yol kenarına çekiyor. Ardından aracın altına yatan vatandaşlar kediyi kurtarıyor. Araç sürücüsü ise kediyi kurtaran motosikletlilere teşekkür ederken diğer sürücülerin durmamasına tepki gösteriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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