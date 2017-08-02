E-5'İN ORTASINDA KEDİ KURTARMA OPERASYONU: ARAÇLAR GÖRMEZDEN GELDİ
E-5'te bir araç sürücüsü, motordan kedi sesi geldiğini duyunca aracını durdurup yardım istedi. Motorlu bir grubun yardımıyla kedi kurtarıldı. O anlar motorcuların kask kamerasına yansıdı.
E-5 Otoyolu'nda seyir halinde giden bir araç sürücüsü, motordan kedi sesi geldiğini duyunca otoyolun ortasında aracını durdurdu. E-5 trafiği durma noktasına gelirken araç sürücüsüne yardım eden motosikletliler kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. İnsanlığın ölmediğini bir kez daha gösteren yavru kediyi kurtarma operasyonu, motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
OTOMOBİLLER DURMADI, MOTOSİKLETLİLER YARDIM ETTİ
E-5 otoyolu Cevizlibağ mevkiinde seyir halinde giden bir sürücü, aracın motorundan kedi sesi geldiğini duydu. Aracını durduran sürücü, diğer araç sürücülerinden yardım istedi. Ancak araç sürücüleri durmadan yoluna devam ederken sürücünün yanına dört motosikletli yanaştı. Hemen trafiği durduran motosikletliler aracı iterek yol kenarına çekti. Bu sırada otoyolda trafik bir süre durdu. Ardında aracın motoruna sıkışan kediyi kurtarma telaşı başladı. Aracın altına yatan motosikletliler kediyi kurtarmakta çalıştı.
KEDİ SIKIŞTIĞI YERDEN GÜÇLÜKLE ÇIKARILIP GÜVENLİ BİR YERE BIRAKILDI
Uzun uğraşlar sonrası kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Daha sonra araç sürücüsü kediyi otoyoldan uzak bir noktaya bıraktı. Araç sürücüsü motosikletlilere teşekkür ederek diğer sürücülerin durmamasına tepki gösterdi. E-5'te kediyi kurtarma çabası ise motosikletlilerin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde araç sürücüsü yardım istiyor. Diğer araç sürücüleri durmazken motosiklet sürücüleri duruyor. Aracı motosikletliler iterek yol kenarına çekiyor. Ardından aracın altına yatan vatandaşlar kediyi kurtarıyor. Araç sürücüsü ise kediyi kurtaran motosikletlilere teşekkür ederken diğer sürücülerin durmamasına tepki gösteriyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Genelkurmay, Mehmetçiğin Yerde Yemek Yediği Görüntüleri Paylaştı
- Dolandıramadıkları Kadını Tehdit Ettiler: Seni Pişmiş Tavuk Yapacağız
- İntihar Eden Emniyet Müdürünün Cenazesine Eşinin Bakışları Damga Vurdu
- Faytoncu, Sıcak Ve Susuzluktan Telef Olan Atı Bırakıp Kaçtı
- Kayısının Başkentinde Ortaya Çıkan Görüntü Tabloları Aratmıyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hendeğe Düşen Kangurunun İmdadına İşçiler Böyle Yetişti
- Resmen Açıklandı! İşte Pakistan'ın Yeni Başbakanı
- Abd, Esad Ve İran'a Kapıyı Gösterdi, Rusya'ya Nükleer Mesaj Verdi
- Bilim Adamları, Dünya'ya En Yakın Gezegenin Yaşama Elverişli Olmadığını Açıkladı
- Tehdit Mesajları Savuran Hamza Bin Ladin, El Kaide'nin Başına Geçiyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar