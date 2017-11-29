E-5'TE CİNSEL ORGANINDAN VURULAN ENİŞTE, 'BOŞ MEZAR' ÇETESİNİN ELE BAŞI ÇIKTI
Avcılarda yolunu kesen kayınbiraderleri tarafından cinsel organından vurulan şahsın, ölen vatandaşların yakınlarını dolandırdığı ve 'boş mezar' çetesinin lideri olduğu ortaya çıktı.
Avcılar'da otomobille yolu kesilen ve kayınbiraderleri tarafından cinsel organından vurulan Mustafa Altın'ın 2011 yılında Antalya'da gazete, televizyon ve internet ortamındaki ölüm ilanları aracılığıyla ulaştıkları kişileri dolandırdıkları iddiası ile 5 kişi ile birlikte yakalandığı ortaya çıktı.
POLİSTE BİRÇOK SUÇTAN KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Merkez Mahallesi Metrobüs Durağı yakınlarında E-5'te otomobilinde kayınbiraderleri tarafından silahlı saldırıya uğrayan Murat Altın, Murak Kölük Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri yaralı Mustafa Altın'ın 'Dolandırıcılık ve Resmi Belgede sahtecilik suçlarından birçok kaydının olduğu' ve 2011 yılında Antalya'da düzenlenen 'Boş Mezar Operasyonu' kapsamında 'örgüt lideri' olarak tutuklandığı daha sonra tahliye edildiği belirlendi.
'BOŞ MEZAR OPERASYONU'
Söz konusu 'Boş Mezar Operasyonu' 2011 yılı Ekim ayında düzenlenmişti. Antalya'da gazete, televizyon ve internette gördükleri ölüm ilanları aracılığı ile ölen kişilerin yakınlarına ulaşarak ölen kişinin kendilerine yüklü miktarda borcu olduğunu ve ödenmemesi durumunda faiziyle yüklü miktarlara ulaşacağı tehditleriyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenmişti. 'Boş mezar operasyonu' kapsamında o tarihte 2 ay içerisinde yakınlarını kaybeden 50'ye yakın kişiyi o tarihte 120 bin TL'ye yakın dolandırdıkları belirtilen şüphelileri 2 ay teknik ve fiziki takibe almıştı. Polis ekipleri, 'çete lideri' konumundaki Mustafa Altın ile birlikte 2'si kadın 5 kişiyi yakalamıştı. Bu kişilerin dolandırdıkları kişilerden ödemeleri, verdikleri banka hesap numaralarına yatırmalarını istedikleri de tespit edilmişti.
Kaynak: haberinburada
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