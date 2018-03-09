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E-5'te devrilen kamyonet trafiği kilitledi, ambulans yolda kaldı

E-5'TE DEVRİLEN KAMYONET TRAFİĞİ KİLİTLEDİ, AMBULANS YOLDA KALDI

İstanbul'da E-5 otoyolunda bir kamyonet devrildi. Tamamen duran trafikte kalan ambulansın yolda ilerleme çabaları kameralara yansıdı.

Tarih : 09 Mart 2018, 15:00
Puan Ver : E-5'te Devrilen Kamyonet Trafiği Kilitledi, Ambulans Yolda Kaldı(7/10)3

5 otoyolunda kontrolden bir kamyonet devrildi. Tamamen duran trafikte kalan ambulansın yolda ilerleme çabaları kameralarca görüntülendi.

TRAFİK DURDU

Kaza E-5 otoyolu Çobançeşme mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet otoyolda devrildi. Kazayı sürücü yara almadan kurtulurken, trafik tamamen durdu.

AMBULANS SÜRÜCÜSÜNÜN ÇABASI KAMERAYA YANSIDI

Bu sırada bir ambulans sürücüsünün trafikte ilerlemek için verdiği çaba kameralarca kaydedildi. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kamyonet uzun uğraşlar sonrası olduğu yerden kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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