E-5'TE DEVRİLEN KAMYONET TRAFİĞİ KİLİTLEDİ, AMBULANS YOLDA KALDI
İstanbul'da E-5 otoyolunda bir kamyonet devrildi. Tamamen duran trafikte kalan ambulansın yolda ilerleme çabaları kameralara yansıdı.
5 otoyolunda kontrolden bir kamyonet devrildi. Tamamen duran trafikte kalan ambulansın yolda ilerleme çabaları kameralarca görüntülendi.
TRAFİK DURDU
Kaza E-5 otoyolu Çobançeşme mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet otoyolda devrildi. Kazayı sürücü yara almadan kurtulurken, trafik tamamen durdu.
AMBULANS SÜRÜCÜSÜNÜN ÇABASI KAMERAYA YANSIDI
Bu sırada bir ambulans sürücüsünün trafikte ilerlemek için verdiği çaba kameralarca kaydedildi. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kamyonet uzun uğraşlar sonrası olduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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