Kartal D-100 Karayolu üzerinde otomobilin tur otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

TUR OTOBÜSÜNE ARKADAN ÇARPTI

Kartal Köprüsü mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 NR 830 plakalı otomobil, 34 LU 9620 plakalı tur otobüsüne arkadan çarptı.

4 KİŞİ CAN VERDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı incelemede, otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 1 kişi de yaralandı.

KAZA YAPAN ARAÇLAR KALDIRILIYOR

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışında aksama yaşanırken, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: haberinburada