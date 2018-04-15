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E-5'te feci kaza! Trafik kilit: 4 ölü, 1 yaralı

E-5'TE FECİ KAZA! TRAFİK KİLİT: 4 ÖLÜ, 1 YARALI

E-5 Karayolu Kartal mevkiinde, otomobil tur otobüsüne arkadan çarptı. Trafiğin durma noktasına geldiği kazada 4 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Tarih : 15 Nisan 2018, 17:50
Puan Ver : E-5'te Feci Kaza! Trafik Kilit: 4 Ölü, 1 Yaralı(8/10)4

Kartal D-100 Karayolu üzerinde otomobilin tur otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

TUR OTOBÜSÜNE ARKADAN ÇARPTI

Kartal Köprüsü mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 NR 830 plakalı otomobil, 34 LU 9620 plakalı tur otobüsüne arkadan çarptı.

4 KİŞİ CAN VERDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı incelemede, otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 1 kişi de yaralandı.

KAZA YAPAN ARAÇLAR KALDIRILIYOR

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışında aksama yaşanırken, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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