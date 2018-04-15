E-5'TE FECİ KAZA! TRAFİK KİLİT: 4 ÖLÜ, 1 YARALI
E-5 Karayolu Kartal mevkiinde, otomobil tur otobüsüne arkadan çarptı. Trafiğin durma noktasına geldiği kazada 4 kişi öldü 1 kişi yaralandı.
Kartal D-100 Karayolu üzerinde otomobilin tur otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
TUR OTOBÜSÜNE ARKADAN ÇARPTI
Kartal Köprüsü mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 NR 830 plakalı otomobil, 34 LU 9620 plakalı tur otobüsüne arkadan çarptı.
4 KİŞİ CAN VERDİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı incelemede, otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 1 kişi de yaralandı.
KAZA YAPAN ARAÇLAR KALDIRILIYOR
Kaza nedeniyle bölgede trafik akışında aksama yaşanırken, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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