E-5 Karayolu Kartal mevkiinde meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

TUR OTOBÜSÜNE ARKADAN ÇARPMIŞTI

Kartal D-100 Karayolu üzerinde otomobilin tur otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kartal Köprüsü mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 NR 830 plakalı otomobil, 34 LU 9620 plakalı tur otobüsüne arkadan çarptı.

4 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Sağlık personelinin yaptığı incelemede, otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 1 kişi de yaralandı.

Kaynak: haberinburada