E-5'TE OTOMOBİL TUR OTOBÜSÜNE ÇARPMIŞTI! 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ FECİ KAZA KAMERAYA YANSIDI
E-5 Karayolu Kartal mevkiinde tur otobüsüne arkadan çarpan otomobilde 4 kişi hayatını kaybetmişti. Feci kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
E-5 Karayolu Kartal mevkiinde meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
TUR OTOBÜSÜNE ARKADAN ÇARPMIŞTI
Kartal D-100 Karayolu üzerinde otomobilin tur otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kartal Köprüsü mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 NR 830 plakalı otomobil, 34 LU 9620 plakalı tur otobüsüne arkadan çarptı.
4 KİŞİ CAN VERMİŞTİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Sağlık personelinin yaptığı incelemede, otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 1 kişi de yaralandı.
Kaynak: haberinburada
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