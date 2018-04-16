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E-5'te Otomobil Tur Otobüsüne Çarpmıştı! 4 Kişinin Öldüğü Feci Kaza Kameraya Yansıdı
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E-5'te Otomobil Tur Otobüsüne Çarpmıştı! 4 Kişinin Öldüğü Feci Kaza Kameraya Yansıdı

E-5'TE OTOMOBİL TUR OTOBÜSÜNE ÇARPMIŞTI! 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ FECİ KAZA KAMERAYA YANSIDI

E-5 Karayolu Kartal mevkiinde tur otobüsüne arkadan çarpan otomobilde 4 kişi hayatını kaybetmişti. Feci kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Tarih : 16 Nisan 2018, 19:40
Puan Ver : E-5'te Otomobil Tur Otobüsüne Çarpmıştı! 4 Kişinin Öldüğü Feci Kaza Kameraya Yansıdı(7/10)3

E-5 Karayolu Kartal mevkiinde meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

TUR OTOBÜSÜNE ARKADAN ÇARPMIŞTI

Kartal D-100 Karayolu üzerinde otomobilin tur otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kartal Köprüsü mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 NR 830 plakalı otomobil, 34 LU 9620 plakalı tur otobüsüne arkadan çarptı.

4 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Sağlık personelinin yaptığı incelemede, otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 1 kişi de yaralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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