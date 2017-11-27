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E-5'te zincirleme kaza! Trafik durdu, harita bordo renge boyandı

E-5'TE ZİNCİRLEME KAZA! TRAFİK DURDU, HARİTA BORDO RENGE BOYANDI

D-100 Karayolu Bakırköy İncirli mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle, Avcılar yönünde trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluk haritası bordo renge büründü.

Tarih : 27 Kasım 2017, 05:20
Puan Ver : E-5'te Zincirleme Kaza! Trafik Durdu, Harita Bordo Renge Boyandı(10/10)6

İstanbul'da D-100 Karayolu Bakırköy İncirli mevkiinde, Avcılar istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. D-100 Karayolu Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

1 KİŞİ YARALANDI

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık personeli kazaya karışan araçlardan birinde yolcu olarak bulunan ve başından hafif yaralanan kişiye müdahale etti. Yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

TRAFİK HARİTASI BORDO RENGE BOYANDI

İBB tarfik yoğunluk haritasında Cevizlibağ - Şirinevler Yanyol arasında Avcılar istikameti yönünde E-5 karayolunun bordo renge büründüğü görüldü.

İşte İBB'nin tarfik haritasında bordaya boyanan bölge:

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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