E-DEVLET'TE BİR HİZMET DAHA! VASİYETNAME SORGULAMA GELİYOR
Milyonlarca kişinin e-devlet'e akın ettiği, soy ağacı sorgulama ve sefer görev emri yakınlarından miras kalıp kalmadığını sorgulama hizmetlerinden sonra vasiyetnameye de e-devlet'ten ulaşılacak.
Adalet Bakanlığı'nın yaptığı çalışmayla, ölen kişinin mirasın paylaşımına yönelik beyanlarını da kapsayan vasiyetnameye kısa süre içerisinde "e-Devlet" üzerinden ulaşılabilecek. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, mirasçılık belgesinin "e-Devlet"ten alınmasına yönelik uygulamanın ardından vasiyetnamelerin de elektronik ortamdan verilmesi için çalışma başlattı. Başkanlık, çalışmalarını tamamladığı uygulamanın hayata geçirilmesi için "e-Devlet"e bildirimde bulundu.
1 OCAK 2017 SONRASINI KAPSAYACAK
Böylece, Adalet Bakanlığının "e-Devlet" üzerinden sunduğu hizmetler arasına kısa süre içerisinde vasiyetname alınması da eklenecek. Kullancılar, oluşturulacak alana vatandaşlık numarası ile giriş yaparak vasiyetname sorgulatabilecek.
Uygulama ile noterlerin verdiği, mahkeme kararıyla açılan vasiyetnamelere ulaşılabilecek. Yeni uygulama 1 Ocak 2017 tarihi ve sonrasını kapsayacak.
VASİYETNAME NASIL SORGULANIR?
Vasiyetname sorgulama yakın zamanda e-Devlet'e entegre edilecek. Entegre edildiği zaman detaylar ortaya çıkacak. Büyük ihtimalle https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden kullanıcı girişi yaptıktan sonra kurumlardan "Adalet Bakanlığı" butonuna tıkladığınızda "Vasiyetname sorgulama" hizmetini bu bölümünde görebileceksiniz.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Açgözlü Hırsızlar 1 Gecede 4 İş Yerini Soydu! Anbean Görüntülendiler
- Düşen Jette Can Veren Mina Başaran'ın Nişanlısı Murat Gezer Kimdir
- Türk Jetinin 11 Yolcuyla Düştüğü Yerde, 22 Gün Önce De Uçak Düşmüş Ve 66 Kişi Ölmüş
- Putin 2014'te Kaçırılmak İstenen Pegasus Uçağının Vurulmasını Emretmiş
- Koca Dehşeti Bitmiyor! Eşini Vurduktan Sonra Kendi Kafasına Sıktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar