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E-Devlet'te Yeni Bir Özellik Daha: Tek Tıkla Taşınma Derdine Son!
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E-DEVLET'TE YENİ BİR ÖZELLİK DAHA: TEK TIKLA TAŞINMA DERDİNE SON!


e-Devlet'te yeni bir özellik daha: Tek tıkla taşınma derdine son!
Tarih : 21 Mart 2018, 08:50
Puan Ver : E-Devlet'te Yeni Bir Özellik Daha: Tek Tıkla Taşınma Derdine Son!(8/10)4

Soy ağacı ve veraset gibi yeni uygulamalarıyla gündeme gelen e-Devlet üzerinde yeni başlatılan çalışmaya göre artık vatandaşlar taşınma sonrası kurumdan kuruma dolaşma zahmetinden kurtulacak. Yapılan çalışmayla taşınan vatandaşların tüm abonelik işlemleri, adres kayıtları ve okul değişiklikleri tek bir ekran üzerinde e-Devlet'ten kolayca yapılabilecek.

"BAKANLIKLAR ARASINDA ENTEGRASYON SAĞLANMALI"

e-Devlet'te temel amaçlarının vatandaş, kamu ya da özel sektörden kimsenin birbirinden belge talep etmeyeceği bir sistemin inşa edilmesi olduğunu belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, bunun için öncelikli olarak bakanlıklar arasında entegrasyonun sağlanması gerektiğini söyledi. Kılıç, "Bir kurumun bir kişi ile ilgili veriyi doğrulayabilmesi için sistemlerin konuşması gerekiyor. Bu bizim ulusal e-Devlet stratejimizde eylem planlarımızdan bir tanesidir" diye konuştu.

TEK TIKLA TAŞINMA DERDİ SON BULACAK

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; kamudan vatandaşa, kamudan iş dünyasına ve kamudan kamuya hizmetlerin bütün analizlerini yaparak takvime bağladıklarını ve e-Devlette yayımlanacak hizmetleri belirlediklerini söyleyen Kılıç, çalışmaların entegrasyon süreçlerinin devam ettiğini ifade etti. Bundan sonra vatandaşın hayatını kolaylaştıracak bütünleşik hizmetleri devreye alacaklarını kaydeden Kılıç sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer bir yerden bir yere taşınacaksanız bunu bütünleşik hizmet olarak ele alacağız. e-Devlet'te tek bir ekran yapacağız. Bazı bilgiler otomatik olarak önünüze gelecek. Sisteme girdiğinizde eski adresiniz çıkacak, siz hangi adrese gitmek istiyorsanız onu girdiğiniz anda çocuğunuzun okulunu da aynı anda o ekran üzerinden taşıyacaksınız. Adres kaydını taşıyabileceğiniz gibi elektrik, su gibi tüm abonelik işlemlerini de buradan yapabileceksiniz. Yani bir yerden bir yere taşınırken nasıl bütün kayıtlarımızı alıp gidiyorsak hepsini tek ekran üzerinden yapacağız. Arka planda sistemler birbiriyle verinin doğruluğunu kontrol ederek bunu yapacak."

OKUL DEĞİŞİKLİĞİ VE TÜM ABONELİK İŞLEMLERİ YAPILACAK

Taşınma sisteminin entegrasyonu için Milli Eğitim Bakanlığı ve abonelik gerektiren elektrik, su, doğal gaz gibi firmaların bilgi işlem ve strateji daire başkanlıkları ile bir araya geleceklerini söyleyen Kılıç, sistemin kısa sürede entegrasyonunu sağlayacaklarını kaydetti. Kılıç, yalnızca 2016'da e-Devlet'te tasarruf miktarının 1 ila 1,9 milyar dolar arasında gerçekleştiğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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