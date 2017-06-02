Benzine 7 Veya 8 Kuruş İndirim Yapılacak
Simit Sarayı İle İlgili Flaş Gelişme
Mobius Da Mavi Jeans Hissesi Aldı
İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim

e-ticaret'te bir site daha kapandı

E-TİCARET'TE BİR SİTE DAHA KAPANDI

Amazon, BuyVip e-ticaret sitesini kapattı.

Tarih : 02 Haziran 2017, 13:38
Puan Ver : E-Ticaret'te Bir Site Daha Kapandı(8/10)10


Türkiye'de dün Markafoni'nin kapanma haberini bugün Amazon'un , Almanya, İspanya ve İtalya'da faaliyet gösteren özel alışveriş kulübü BuyVip E-ticaret sitesini kapatması takip ediyor.



Amazon, Modadan ev dekorasyonuna dek birçok lüks ürünün satıldığı özel online alışveriş kulübü BuyVip'i kapattığını açıkladı. Şirket, 2010 yılında yaklaşık 100 milyon dolara satın aldığı BuyVip'i “kârların düşük olması” nedeniyle kapattığını duyurdu.



BuyVip ile 2010'dan bu yana farklı ürün çeşitleri ve çekici indirimlerle müşterilere sıra dışı bir alışveriş deneyimi yaşatmaya çalıştıklarını belirten Amazon, BuyVip'te çalışan ekiplerin Amazon'a katılacağı ifade etti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: E-Ticaret  Te  Bir  Site  Daha  Kapandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER