Tsk: 3 Kişilik Heyet Üs Kurmak İçin Katar'da
Lükste Alman Rekabeti Kızışıyor
En Zengin Genç Ünlü: Kylie Jenner
Suudi Arabistan'dan Flaş Katar Açıklaması
Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu Dönemi Bitti!
Başbakan Yıldırım: Yeni Bir Döneme Girdik
Tanju Çolak Serbest Bırakıldı!
Cilt Kanserlerinin En Tehlikelisi Bakın Hangisi...
Petrol Ofisi'nin Satın Alma Süreci Tamamlandı
Münevver Karabulut'un Ailesine 225 Bin Tl!
Pkk'nın En Büyük Lojistik Üssü İmha Edildi, 20 Terörist Öldürüldü
İstanbul Shopping Fest, 1-16 Temmuz'da
Ege'deki Deprem Sonrası Yunanistan'dan Flaş Karar
Şanlıurfa'da 10 Rütbeli Asker Gözaltına Alındı
Eş Katili Koca: Kadının Asli Görevi; Yemek Yapmak...
Tsk'dan Pervari'de Hava Harekatı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'rabia' Yanıtı
Ronaldo'ya Vergi Kaçakçılığı Suçlaması
İşte Ramazan'da Tarçınlı Su Tüketmenin Mucizevi Faydası
Kıbrıs'da İngiliz Askeri Üssüne Saldırı

e-ticarette yeni dönem nasıl olacak?

E-TİCARETTE YENİ DÖNEM NASIL OLACAK?

Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra e-ticaret sektöründe konuşulan ve tüketici nezdinde de merak konusu olan güven damgası, zorunlu tutulmamakla beraber şirketlerin güvenli oluşu hakkında tüyolar veriyor

Tarih : 13 Haziran 2017, 12:25
Puan Ver : E-Ticarette Yeni Dönem Nasıl Olacak?(6/10)4


Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ'in 6 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. E-Ticaret ve İnternet Hukuku Derneği (E-Hukuk Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Gökhan Uğur Bağcı, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada hem sektörün hem de tüketicilerin merak ettiği sorulara yanıt verdi.



GÜVEN DAMGASI NEDİR?



Güven damgası sistemi, e-ticaret sektöründeki şirketlere bir zorunluluk getirmemekle birlikte isteyen şirketlerin tebliğde düzenlenen koşullara uymak şartıyla aldıkları damgadır. İnternet siteleri üzerinde yayınlayabildikleri ve böylelikle müşterilerinin sitenin alışveriş için güvenli bir ortam sunduğunu ilk bakışta anlayabilecekleri bir sistemdir.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: E-Ticarette  Yeni  Dönem  Nasıl  Olacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER