Geçtiğimiz hafta Los Angeles'ta gerçekleşen E3 2017 interaktif oyun ve eğlence fuarı yeni bir rekora da imza attı. İşte konu ile ilgili detaylar.



Geçtiğimiz hafta Los Angeles'ta gerçekleşen E3 2017 interaktif oyun ve eğlence fuarı yeni bir rekora da imza attı. İşte konu ile ilgili detaylar.



Oyun dünyasının en prestijli ve görkemli fuarlarından biri olarak lanse edilen E3, geçtiğimiz hafta Los Angeles'ta gerçekleşti. E3 2017, duyurulan oyunlar, Microsoft'un yeni konsolu Xbox One Xile olduğu kadar ziyaretçi sayısıyla da akıllarda kalacak bir etkinlik oldu.



Entertainment Software Associationtarafından yapılan açıklamada E3 2017'ye 68.400 biletli ziyaretçinin katıldığı belirtildi. Bu sayı geçtiğimiz sene 50.300 civarındaydı. Yani bu sene gerçekleşen E3fuarının çok daha fazla dikkat çektiğini söylesek sanırım pek de yanılmış olmayız.



Peki bu seneki E3 fuarını bu kadar özel kılan şey neydi? Aslına bakılırsa, E3 2017ile E3 2016arasında önemli bir farklılık bulunmuyor. Tanıtılan oyunlar dışında, 2017'deki fuarda fazladan dikkat çekecek isim olarak Xbox One X'i gösterebiliriz. Fakat onunda tek başına ekstradan 20.000 ziyaretçi çekeceğini söylemek sanırım pek de doğru olmaz.



Bu durumun tek bir nedeni olabilir. O da oyun dünyasının gün geçtikçe daha büyük bir potansiyele erişiyor olması. Muhtemelen önümüzdeki sene gerçekleşecek olan E3 2018'de katılım oranı daha da artacaktır.



Bu arada yeri gelmişken belirtelim.E3 2018'in gerçekleşeceği tarih de şimdiden belirlenmiş durumda. Eğer büyük bir aksilik olmazsa, E3 201812-14 Haziran tarihleri arasında yine Los Angeles'ta gerçekleşecek.



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