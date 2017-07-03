

Bu yılın başlarında duyurulan Star Wars Battlefront 2, ilk oyunun yakaladığı başarı ve muhteşem evreni ile oldukça heyecan yaratmıştı. Oyunun çıkmasına 5 ay gibi bir süre kala bazı oyuncular, yapımı test etmeye başlayacak. Zira EA, Star Wars Battlefront 2 için davetiye yollamaya başladı.



NeoGAF'taki gönderilere göre bazı kullanıcılar,EA'den Star Wars Battlefront 2 içinkapalı Alpha davetiyeleri almaya başlamış. Geçtiğimiz gün, yani 29 Haziran itibariyle başlayan Kapalı Alpha'ya oyuncu davet edilirken neye dikkat edildiği ise bilinmiyor. Görüşler, diğer EA oyunlarına sahip olanların, Battlefront 2 için ön sipariş verenlerin veya özel bir listeye dahil olan oyuncuların bu davetiyeleri almaları için seçildikleri yönünde.



Bu sürecin ne zaman sona ereceği şimdilik bilinmiyor. Ancak EA, daha öncede oyunun beta sürecine gireceğini belirtmişti. Oyunu erkenden denemek isteyip, kapalı Alpha'ya dahil olmamış olsanız da en azından Beta'ya erişme şansınızın olduğunu belirtelim. Ancak oyunun henüz yapım aşamasında olduğu ve bunun için biraz beklemeniz gerektiğini de hatırlatalım.



Star Wars Battlefront 2,Playstation 4, Xbox One ve Microsoft Windows platformlarına 17 Kasım'da çıkış yapacak.











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