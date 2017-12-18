EBAY, BİTCOİN'İ ÖDEME YÖNTEMİ OLARAK EKLEMEYİ DÜŞÜNÜYOR
Alışveriş devi eBay, Bitcoin ile ödeme yöntemine olumlu bakmaya başladı.
Son zamanlarda yükselişe geçen en popüler kripto para birimi Bitcoin, birçok kuruluş tarafından kabul edilen bir ödeme aracı olmaya başladı. Bu büyük kuruluşlardan biri olan eBay, Bitcoin seçeneği konusunda olumlu fikirlere sahip olmaya başladı. Tabi bu durum şimdilik resmiyete dökülmemiş durumda.
"ŞİRKET BITCOIN'LE ÖDEME YÖNTEMİNE SICAK BAKIYOR"
eBay Kıdemli Başkan Yardımcısı Scott Cutler, şirketin Bitcoin'e olan bakışıyla ilgili Yahoo Finance'e önemli açıklamalar yaptı. Bitcoin'i ödeme aracı olarak seçen ilk üst düzey kuruluş olmak için önemli bir karar aşamasında olduklarını açıkladı. Scott Cutler ; "henüz resmileşme de şirket yönetimi Bitcoin ile ödeme yöntemi konusuna sıcak bakıyor" söyleminde bulundu. Bunun yanında Bitcoin'in yükselen bir trend olduğunu ve kripto paraların günümüzde bir ödeme seçeneği olarak kabul görebileceğini ihmal etmedi. Cutler son olarak ise, "Ancak ne yazık ki eBay'de Bitcoin'i şimdilik bir ödeme yöntemi olarak kabul edemiyor" söylemiyle noktayı koydu.
MADENCİLİK EKİPMANLARINI SATIYORDU
eBay hepimizin bildiği gibi Bitcoin dünyasına pek yabancı değil. Şirket sitesi üzerinden madencilik ile ilgili ekipmanları ilgililerin hizmetin sunuyor. Bu konuda olan talep ise azımsanmayacak derecede yüksek. Bilindiği üzere ekran kartı üreticileri de madencilik ile ilgili kartlarını pazara sunmaya başlamıştı.
Piyasada olan bu gelişmelerin ardından 16 bin dolar değerinde olan Bitcoin, tüm hızıyla yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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