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Ebe, Doğumdan Yeni Çıkan Kadına Hayatının Şokunu Yaşattı: Sen Hamileyken Kocanla Yatıyordum
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Ebe, Doğumdan Yeni Çıkan Kadına Hayatının Şokunu Yaşattı: Sen Hamileyken Kocanla Yatıyordum

EBE, DOĞUMDAN YENİ ÇIKAN KADINA HAYATININ ŞOKUNU YAŞATTI: SEN HAMİLEYKEN KOCANLA YATIYORDUM

İngiltere'de bulunan özel hastanede bir kız çocuğu dünyaya getiren kadın, doğumdan kısa süre sonra odasına gelen ebenin, kendisi hamileyken kocasıyla yattığını söylemesiyle büyük bir şok yaşadı.

Tarih : 27 Mart 2018, 17:20
Puan Ver : Ebe, Doğumdan Yeni Çıkan Kadına Hayatının Şokunu Yaşattı: Sen Hamileyken Kocanla Yatıyordum(6/10)2

İngiltere'deki bir hastanede yeni doğum yapan kadın hayatının şokunu yaşadı. Daha birkaç saat önce doğumunu yaptırdığı bebeği kucağına alan ebe, çiçeği burnunda annenin karşısına geçip, "Sen hamileyken kocanla yatıyordum" dedi.

"SEN HAMİLEYKEN TATİLDE KOCANLA YATTIM"

Kız bebeğini doğurduktan sonra büyük bir mutluluk yaşayan ve operasyonun etkisini yeni yeni üzerinden atmakta olan kadının karşısına geçen ebe Joanne Lumsden, annenin dünyasını başına yıktı ve "Sen hamileyken tatilde kocanla yattım" dedi. Bu itirafla neye uğradığını şaşıran yeni anne bir anda gözyaşlarına boğuldu.

HAMİLEYKEN ALDATTI

Olan biteni The Liverpool Echo gazetesine anlatan anne, olayın geçen yaz gerçekleştiğini ancak hamile kalmadan önce Benidorm bölgesine tek başına tatile çıkan kocasının, eve döndükten sonra tuhaf davranışlar sergilemeye başladığını söyledi.

ALDATAN KOCA DOĞUMDA HASTANEYE GELMEDİ

Kocasının, hamilelik sürecinde doktor kontrollerine kendisiyle beraber gitmemek için çeşitli bahaneler uydurduğunu, hatta ilişkisi ortaya çıkar korkusuyla doğumda hastaneye bile gelmediğini anlattı.

EBE İLİŞKİNİN DETAYLARI BİLE PAYLAŞTI

Ebenin bu küstah itirafıyla hayatı kararan kadın, ebe Joanne'nin, "Kocan sırtıma güneş kremini böyle sürüyordu" gibi ayrıntılara girmesi karşısında da ne yapacağını şaşırdığını söyledi.

EBEYE SORUŞTURMA AÇILDI

"Bir kadın olarak, bebeğimi kucağına alan bu ebenin ben hamileyken kocamla cinsel ilişkiye girdiğini öğrenmek ve doğum yapan bir kadın olarak onun çalıştığı hastanede yatıyor olmak beni kahrediyor. Bu kabus yaşadığım sürece peşimi bırakmayacak" dedi.

Ebe Joanne'nin şu anda bu hastanede çalışmadığı ve hakkında disiplin soruşturması açtığı belirtiliyor.

Kaynak: Posta

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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