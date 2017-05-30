Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Yılın Birinci Çeyreğinde Yüzde 5.0 Arttı
Fransa'da Macron Fırtınası! Seçimlerde Ezici Zafer Geldi
İlk Geri Adım Atan Kuveyt Oldu!
Pkk'lı 'sofi Fırat' Pyd'de 'şakir Ali' Kod Adıyla Ortaya Çıktı
Katar'da Suudi Arabistan Vatandaşının Cenazesi Ortada Kaldı!
Melania Trump Oğluyla Birlikte Taşındı
İlk Üç Ayın Büyüme Oranları Açıklandı
Opel`in Zirvesinde İstifa İddiası!
Benzine 7 Veya 8 Kuruş İndirim Yapılacak
Simit Sarayı İle İlgili Flaş Gelişme
Mobius Da Mavi Jeans Hissesi Aldı
İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak

ebru şallı'dan '500 bin liralık teklif' iddiasına yanıt

EBRU ŞALLI'DAN '500 BİN LİRALIK TEKLİF' İDDİASINA YANIT

Manken Ebru Şallı, geçtiğimiz gün hakkında çıkan "Azeri bir iş adamının otelinde pilates dersi vereceği, oradan paylaşımlarda bulunacağı ve bunun karşılığında 500 bin lira alacağı" şeklindeki haberi yalanladı.

Tarih : 30 Mayıs 2017, 16:15
Puan Ver : Ebru Şallı'dan '500 Bin Liralık Teklif' İddiasına Yanıt(10/10)12


'Müstehcen fotoğraf' iddiası nedeniyle kötü zamanlar geçiren Ebru Şallı, geçtiğimiz gün hakkında çıkan bir habere tepki gösterdi.



Ünlü mankenin instagram paylaşımı şöyle:

"Sevgili takipçilerim, içimden geldi yazdım. Valla biliyorsunuz ben pek konuşmam! İki gündür tek bir gazetede çıkan haberle yayılan, asılsız, ciddiyetsiz, gerçek dışı, yalan habere lütfen itibar etmeyiniz. Şaşkınım çünkü, bugün bu yalan habere bir köşe yazarı bile değinmiş. Çok acı bir durum! Vay Türkiye'nin haline! Bir de Canım Türkiye'm der ya! Yok şu kadar para alıyormuşum, yok pilates dersi vermek için servet ödüyorlarmış bana.. Tamamen yalan ve uydurma, ciddiyetsiz haber! Tabi ki pilates dersi veriyorum, canlı yayınlar, dvdler, bir takım spor merkezleri gibi bir çok yerde pilates hocasıyım ben. Yıllardır 14 yıldır öğretiyorum bu sporu. Yıllardır gönüllü Omurilik felçlilerine pilates ve nefes dersi veriyorum ben, bir gün bunu niye haber yapmıyorlar acaba? Bu doğru ama geri kalan hikayeleri yapmayın arkadaşlar! Sonra diyorsunuz neden röportaj yapmıyorsunuz bizim gazeteye? Ne olur yani herkes iyi olsa, işine gücüne baksa, dürüst olsa, sevgi dolu samimiyetle, sahici... Sevin biraz korkmayın! İnanın sevgi bu dünyayı kurtaracak."



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Ebru  Şallı  Dan    500  Bin  Liralık  Teklif    İddiasına  Yanıt  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER