Ebru Şancı 2015'te evlendiği futbolcu Alpaslan Öztürk ile yatak odasını ayırdı. Nedeni; Ebru Şancı'nın horlaması.

"DOKTORA GİDİP ÇARE BULACAĞIM"

Posta'nın haberine göre, Ebru Şancı, "İkizlerin peşinde koşturmaktan gece yarısına kadar modaevinde çalışmaktan dolayı aşırı yorgunum. Horladığımın, eşime rahatsızlık verdiğimin farkında bile değilim. Geçici olarak böyle bir önlem aldık. Doktora gidip çare bulacağım." dedi.

Kaynak: haberinburada