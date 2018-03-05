EBRU ŞANCI, HORLAMA YÜZÜNDEN FUTBOLCU EŞİ İLE ODALARI AYIRDI
Ünlü model Ebru Şancı, 2015'te evlendiği futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile yatak odasını ayırdı. Sebebinin Ebru Şancı'nın horlaması olduğu bildirildi.
Ebru Şancı 2015'te evlendiği futbolcu Alpaslan Öztürk ile yatak odasını ayırdı. Nedeni; Ebru Şancı'nın horlaması.
"DOKTORA GİDİP ÇARE BULACAĞIM"
Posta'nın haberine göre, Ebru Şancı, "İkizlerin peşinde koşturmaktan gece yarısına kadar modaevinde çalışmaktan dolayı aşırı yorgunum. Horladığımın, eşime rahatsızlık verdiğimin farkında bile değilim. Geçici olarak böyle bir önlem aldık. Doktora gidip çare bulacağım." dedi.
Kaynak: haberinburada
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