Şarkıcı Ebru Yaşar şubat ayında ikizlerini kucağına almıştı. Yaşar'ın Milas Havalimanı'nda çocuğunu taşıma şekli "Herhalde ilk kez bebeği kucağına aldı" yorumlarına neden oldu.

2015 yılında Necat Gülseven ile evlenen ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, 2017'nin Şubat ayında ikizlerini doğurdu. Bebeini taşırken görüntülenen Yaşar'ın tutuş şekli olay oldu.

"ÇOCUĞU İLK KEZ KUCAĞINA ALMIŞ"

Ebru Yaşar'ın Milas Havalimanı'nda 4 aylık ikizlerinden, oğlu Hasan Poyraz'ı taşıma şekli dikkat çekti. Yaşar'ın bebeğini tutuş şekli, "Çocuğu hiç kucağına almamış" olarak yorumlandı. Gülşen de geçen ay İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 7 aylık oğlu Azur Benan'ı böyle tutmuştu.

İşte Ebru Yaşar ve bebeği:

Gülşen de bebeğini böyle tutmuştu:

Kaynak: haberinburada