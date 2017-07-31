Galatasaray'ın Anlaştığı Fernando, Yola Çıktı
Ustalık Belgesiyle İş Yeri Açana 50 Bin Tl Hibe
Ebru Yaşar'ın Bebeğini Taşıma Şekli İlk Kez Kucağına Alıyor Herhalde Dedirtti
Jandarma'da Bir İlk! Komutan 'içeriden' Seçilebilecek
Erdoğan, Ak Parti'nin 16'ıncı Yıl Dönümünü 'yol Arkadaşları'yla Kutlayacak
Felaketi Yaşayan İstanbullulara Meteoroloji'den Bir Uyarı Daha: Bu Hafta Yanacağız
Katar'dan Suudi Arabistan'a Çifte Yalanlama!
Beşiktaş, Real Betis'le 1-1 Berabere Kaldı
Askerlerin Darp Görüntüsüyle İlgili Dikkat Çekici Açıklama: Yurt Dışından Servis Edilmiş
Kuzey Kore'yi Durduramayan Abd'den Çin'e: Konuşma Zamanı Sona Erdi, Harekete Geç!
Sirkte Eğlenmeye Gelenlere Büyük Şok! Gösteriye Dakikalar Kala Tribün Çöktü: 37 Yaralı
Ayakta Sörf Yapmak İsteyen Erkan Petekkaya İlginç Görüntüler Oluşturdu
Mourinho Noktayı Koydu: Benim G.Saray'a Gitmem Daha Kolay
Suudi Arabistan: Kabe'ye Uluslararası Statü İstemek Bir Savaş İlanıdır
Tarlasına Getirdiği Suyun Musluğu Çalınınca Böyle Bir Çözüm Buldu
Ege'de Deprem! Bodrum Ve Çevresi Bu Kez 4.4'le Sallandı
Eski Beşiktaşlı Delgado, Artık Bitti Dedi
Yumruğunu Masaya Vuran Putin, 755 Abd'li Diplomata Kapıyı Gösterdi!
Katar Krizinde 4 Arap Ülkesinden Bir Geri Adım Daha!
Trabzonspor Heerenveen'e Diş Geçiremedi

Ebru Yaşar'ın Bebeğini Taşıma Şekli İlk Kez Kucağına Alıyor Herhalde Dedirtti

EBRU YAŞAR'IN BEBEĞİNİ TAŞIMA ŞEKLİ İLK KEZ KUCAĞINA ALIYOR HERHALDE DEDİRTTİ

Şarkıcı Ebru Yaşar şubat ayında ikizlerini kucağına almıştı. Yaşar'ın Milas Havalimanı'nda çocuğunu taşıma şekli "Herhalde ilk kez bebeği kucağına aldı" yorumlarına neden oldu.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 09:10
Puan Ver : Ebru Yaşar'ın Bebeğini Taşıma Şekli İlk Kez Kucağına Alıyor Herhalde Dedirtti(7/10)3

2015 yılında Necat Gülseven ile evlenen ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, 2017'nin Şubat ayında ikizlerini doğurdu. Bebeini taşırken görüntülenen Yaşar'ın tutuş şekli olay oldu.

"ÇOCUĞU İLK KEZ KUCAĞINA ALMIŞ"

Ebru Yaşar'ın Milas Havalimanı'nda 4 aylık ikizlerinden, oğlu Hasan Poyraz'ı taşıma şekli dikkat çekti. Yaşar'ın bebeğini tutuş şekli, "Çocuğu hiç kucağına almamış" olarak yorumlandı. Gülşen de geçen ay İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 7 aylık oğlu Azur Benan'ı böyle tutmuştu.

İşte Ebru Yaşar ve bebeği:

Gülşen de bebeğini böyle tutmuştu:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ebru  Yaşar  In  Bebeğini  Taşıma  Şekli  İlk  Kez  Kucağına  Alıyor  Herhalde  
Dedirtti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER