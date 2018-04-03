Ebru Polat, Mehmetçik'e destek için Hatay'a giden ünlülere "Bizi çağıran yok" diyerek isyan etti. Demet Akalın, yaptığı yorumla meslektaşına destek çıktı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısında düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlere destek vermek için Hatay'a giden sanatçı ve sporculardan oluşan heyetin bileşenlerini eleştiren şarkıcı Ebru Polat, benzeri etkinliklere hep aynı isimlerin gitmesinden şikayetçi oldu.

"BİZ DE ASKERLERİMİZİN YANINDA OLMAK İSTİYORUZ"

Kişisel Twitter hesabından "Niye devlet ile olan işlerde hep aynı ekip gidiyor" sorusunu yönelten Polat, "Biz de Afrin'e gitmek, askerlerimizin yanında olmak istiyorduk... Kim var yenilerden? Kimse yok" yorumunda bulundu.

"BİZİ ARAYAN OLMAZ CANIM"

Şarkıcı Demet Akalın da Polat'a destek vererek, "Bizi arayan olmaz canm! Tekel! De" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZLA YAN YANA OLMAK İSTİYORUZ"

Polat, Akalın'ın yorumu üzerine şunları söyledi:

"Evet bizi hiç çağıran yok. Biz de devletimizin yanında olmak, ülkemiz için, askerlerimiz için bir şeyler yapmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızla yan yana olmak istiyoruz."

Kaynak: haberinburada