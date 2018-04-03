Survivor'da Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu
Bengü'ye Doğum Gününde Evlilik Teklifi Sürprizi
Volkan Demirel'den 5 Gol Yiyen Genç Kaleciye Destek!
İsrail'den Vicdanın Sesine Ambargo! Utanıyorum Dedi İşten Atıldı
Fenerbahçeli Yıldızdan İtiraf: Salakça Davrandım
Ebru'nun Hatay İsyanına Demet'ten Destek: Bizi Çağırmadılar
Aziz Sancar Dev Proje İçin Kameralar Karşısına Geçti!
İsrail, Toprak Günü'nü Bitirmek İçin Suudilerden Fetva İstedi
Aykut Kocaman'dan Aziz Yıldırım'a Cevap: Her Zaman Müteşekkirim
Lavrov, Abd'nin Suriye'den Çekilecekleri Sözüne Şimdilik Bağlı Olduğunu Söyledi
69 Bin Dolar Çalan Latin Hırsızlık Çetesi Gölcük'te Yakalandı
Ahmet Hakan'ın Programında İsyan Etti: Kılıçdaroğlu'yla Da Gideriz!
Günün En Güzel Karesi! Taraftar 5 Gol Yiyen Kaleciyi Bağrına Bastı
Maç Sonu İstifa Sinyali: Başkan İle Görüşeceğim
Kayseri'de Volkan Demirel'e Yabancı Madde Yağdı
500'üncü Maçına Çıkan Volkan: Bu Forma Kutsaldır
Fenerbahçeli Soldado'dan Ortalığı Karıştıran Gol!
Fenerbahçe'ye Aatif Chahechouhe'dan Kötü Haber
Tarihi Mekanlar Hayranlık Uyandırdı! İstanbul Maviye Büründü
Cezaevi Aracından Sağ Kurtulan Asker: Bizi Mahkum Yakınları Kurtardı

Ebru'nun Hatay isyanına Demet'ten destek: Bizi çağırmadılar

EBRU'NUN HATAY İSYANINA DEMET'TEN DESTEK: BİZİ ÇAĞIRMADILAR

Ebru Polat, Mehmetçik'e destek için Hatay'a giden ünlülere "Bizi çağıran yok" diyerek isyan etti. Demet Akalın, yaptığı yorumla meslektaşına destek çıktı.

Tarih : 03 Nisan 2018, 01:00
Puan Ver : Ebru'nun Hatay İsyanına Demet'ten Destek: Bizi Çağırmadılar(9/10)5

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısında düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlere destek vermek için Hatay'a giden sanatçı ve sporculardan oluşan heyetin bileşenlerini eleştiren şarkıcı Ebru Polat, benzeri etkinliklere hep aynı isimlerin gitmesinden şikayetçi oldu.

"BİZ DE ASKERLERİMİZİN YANINDA OLMAK İSTİYORUZ"

Kişisel Twitter hesabından "Niye devlet ile olan işlerde hep aynı ekip gidiyor" sorusunu yönelten Polat, "Biz de Afrin'e gitmek, askerlerimizin yanında olmak istiyorduk... Kim var yenilerden? Kimse yok" yorumunda bulundu.

"BİZİ ARAYAN OLMAZ CANIM"

Şarkıcı Demet Akalın da Polat'a destek vererek, "Bizi arayan olmaz canm! Tekel! De" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZLA YAN YANA OLMAK İSTİYORUZ"

Polat, Akalın'ın yorumu üzerine şunları söyledi:

"Evet bizi hiç çağıran yok. Biz de devletimizin yanında olmak, ülkemiz için, askerlerimiz için bir şeyler yapmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızla yan yana olmak istiyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ebru  Nun  Hatay  İsyanına  Demet  Ten  Destek  Bizi  Çağırmadılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER