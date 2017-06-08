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ecb faizi değiştirmedi

ECB FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

Piyasaların merakla beklediği karar açıklandı. Avrupa Merkez Bankası beklendiği gibi faiz oranlarını ve varlık alım programını değiştirmedi.

Tarih : 08 Haziran 2017, 17:34
Puan Ver : Ecb Faizi Değiştirmedi(8/10)9


Avrupa Merkez Bankası(ECB), faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi.



ECB'nin bugünkü toplantısının ardından, faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesi kararı verildi. Analistlerde, ECB Para Politikası Kurulu'nun faiz oranını değiştirmeyeceğini tahmin ediyorlardı.



ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren mevduat oranını yüzde -0,40, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Piyasa beklentisi de mevduat ve marjinal faiz oranının değişmeyeceği yönündeydi.



 



 



kaynak:milliyet








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