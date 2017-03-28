Cinsellikteki Tehlike! Ağız Kanserine Neden Olabilir...
Ersun Yanal'ın İstediği Beşiktaşlı...
Fatih Terim'in Gözdesi Serdar Gürler O Takımla Anlaştı
Tudor, De Jong'u Da Sildi!
Borsa Güne Düşüşle Başladı
İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu

ece erken, coşkun sabah'ın boşanmasını bekliyor

ECE ERKEN, COŞKUN SABAH'IN BOŞANMASINI BEKLİYOR

Sunucu Ece Erken, şarkıcı Coşkun Sabah'ın Bodrum'daki yazlığına talip. Ancak bu yazlığı satın alabilmek için, dört gözle Coşkun Sabah'ın boşanmasını bekliyor

Tarih : 28 Mart 2017, 11:06
Puan Ver : Ece Erken, Coşkun Sabah'ın Boşanmasını Bekliyor(6/10)3


Ece Erken Çeşme'deki yazlığını satıyor. Satar satmaz da Bodrum'da yeni bir yazlık alacak. Ece Erken, Coşkun Sabah'ın Bodrum Torba'daki yazlığını satın almak istiyor. Taraflar fiyatta bile anlaştı.



BOŞANMA SONRASI SATIŞ



Coşkun Sabah'ın evi Ece Erken'e satabilmesi için eşi Ceyda Sabah'la boşanması gerekiyor. Boşanma sonrası mal paylaşımı yapılacak ve ev kime kalırsa kalsın, yeni sahibi Ece Erken olacak. Bu nedenle de Ece Erken dört gözle davayı bekliyor.



 



kaynak:posta








Etiketler: Ece  Erken  Coşkun  Sabah  In  Boşanmasını  Bekliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER