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Ece Erken, Esra Erol'la Birlikte Alişan'a Kız Buldu
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ece erken, esra erol'la birlikte alişan'a kız buldu

ECE ERKEN, ESRA EROL'LA BİRLİKTE ALİŞAN'A KIZ BULDU

Sunucu Ece Erken ve geçtiğimiz günlerde iki yaşına basan oğlu Eymen'le Bebek'te objektiflere takıldı.

Tarih : 12 Nisan 2017, 09:22
Puan Ver : Ece Erken, Esra Erol'la Birlikte Alişan'a Kız Buldu(10/10)9


Güneşli havanın tadını çıkaran anne oğul, Bebek Parkı'nda keyif yaptı. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Ece Erken, evlilik programı sunan Esra Erol ile şarkıcı Alişan'a gelin adayı bulduklarını açıkladı.



Büyük ısrarlara rağmen gelin adayının ismini söylemeyen Erken;” Biz Esra (Erol) ile Alişan'ın durumuna el attık. Aklımızda birisi var. Tanıdığımız birisi… Daha fazla da konuşmayayım Esra beni yakar” şeklinde konuştu.



kaynak:sözcü








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