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Eczacıbaşı VitrA, Kadınlar CEV Kupasında Finale Yükseldi

ECZACIBAŞI VİTRA, KADINLAR CEV KUPASINDA FİNALE YÜKSELDİ

Voleybol Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanş maçında SSC Palmberg'e karşı setlerde 2-0 öne geçen Eczacıbaşı VitrA, finale yükselmeyi garantiledi.

Tarih : 20 Mart 2018, 20:30
Puan Ver : Eczacıbaşı Vitra, Kadınlar Cev Kupasında Finale Yükseldi(5/10)1

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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