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Eczacıbaşı'nın Şampiyonluğuna 2 Set Kaldı
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Eczacıbaşı'nın şampiyonluğuna 2 set kaldı

ECZACIBAŞI'NIN ŞAMPİYONLUĞUNA 2 SET KALDI

Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol takımı, Minchanka'yı deplasmanda 3-1'lik set ile yendi. Temsilcimiz İstanbul'da oynanacak maçta 2 set alırsa şampiyon olacak.

Tarih : 04 Nisan 2018, 00:00
Puan Ver : Eczacıbaşı'nın Şampiyonluğuna 2 Set Kaldı(7/10)3

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinin ilk maçında deplasmanda Belarus temsilcisi Minchanka'yı 3-1 yendi.

EVZACIBAŞI 2 SET KAZANIRSA ŞAMPİYON

Belarus'tan büyük bir avantaj ile dönen Eczacıbaşı VitrA, İstanbul'da oynanacak rövanş maçında iki set kazanması halinde bile şampiyon olacak.

Rövanş maçı 10 Nisan Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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