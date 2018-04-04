ECZACIBAŞI'NIN ŞAMPİYONLUĞUNA 2 SET KALDI
Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol takımı, Minchanka'yı deplasmanda 3-1'lik set ile yendi. Temsilcimiz İstanbul'da oynanacak maçta 2 set alırsa şampiyon olacak.
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinin ilk maçında deplasmanda Belarus temsilcisi Minchanka'yı 3-1 yendi.
EVZACIBAŞI 2 SET KAZANIRSA ŞAMPİYON
Belarus'tan büyük bir avantaj ile dönen Eczacıbaşı VitrA, İstanbul'da oynanacak rövanş maçında iki set kazanması halinde bile şampiyon olacak.
Rövanş maçı 10 Nisan Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Kaynak: haberinburada
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