EDA EROL'LA İZİN VERMEYEN ALİŞAN'DAN BUSE VAROL'A İZİN ÇIKTI
6 Mayıs'da gerçekleşecek düğünleri için gün sayan Buse Varol ve Alişan, düğün fotoğrafları için Şile'ye gitti. Buse'nin çekim için tercih ettiği gelinliğin göğüs dekoltesi dikkat çekti.
Dizi setinde gerçekleşen evlilik teklifinden sonra evde düzenlenen organizasyonda nişanlanan çift, düğün fotoğrafları için Şile'yi tercih etti.
GÖĞÜS DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKTİ
Düğün için geri sayım devam ederken, fotoğraf çekimi için özel bir gelinlik diktiren güzel oyuncunun göğüs dekoltesi dikkat çekti.
ESKİ NİŞANLISINA İZİN VERMEMİŞTİ
Geçtiğimiz Haziran ayında Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol ile nişanlanan Alişan, Erol'un dekolteli giyinmesini izin vermiyordu.
BUSE VAROL'A İZİN ÇIKTI
Beraber çektirdikleri bir fotoğrafta Eda Erol'un göğüs dekoltesini emoji koyarak kapatan Alişan'dan yeni nişanlısı Buse Varol'a izin çıktı.
İşte Buse Varol'un o fotoğrafları;
Kaynak: haberinburada
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