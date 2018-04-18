Hatay'dan Acı Haber Geldi: 1 Askerimiz Şehit Oldu
Erken Seçim Kararının Resmileşeceği Tarih Belli Oldu! Gözler Meclis'te
Erdoğan'ın Erken Seçim Kararına Kılıçdaroğlu'ndan İlk Yorum!
Trump, Twitter'dan Doğruladı: Pompeo, Kuzey Kore Lideri Kim İle Görüştü
Son Dakika! Başbakan Yıldırım: İyi Parti'nin Seçime Girip Giremeyeceğine Ysk Karar Verercek
Erken Seçim Kararına Hdp'den İlk Yorum Geldi
İyi Parti Seçime Girebilecek Mi?
Oyuncak Tabancayla Banka Soymaya Kalkan Hırsız: Kusura Bakmayın
Seçim, Üniversite Giriş Sınavı Gününe Denk Geldi, Yök Açıklama Yapacak
Son Dakika! Erken Seçim Açıklaması Sonrası Dolar Geriledi
Mali'nin Diva'yı Taciz Ettiği Görüntüler Yeniden Gündemde!
İstanbul Trafiğini Kilitleyen Makas Kazası Kamerada
2 Saat Kabusu Yaşadı! Kadını Banyoya Kilitleyip Tecavüz Etmeye Çalıştı
Vurulunca Herkesin El Çektiği Ünlü İsme Erdoğan Sahip Çıktı
İran'dan Dolar Kuruna Üçüncü Hamle!
Eda Erol'la İzin Vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a İzin Çıktı
Irak 300'ü Aşkın Kişiyi Deaş'a Üyelikten İdama Mahkum Etti
34 İlde Neden Anadolu Lisesi Yok? Meb Müsteşarı Açıkladı
Güvenlik Güçlerine 35 Bin Personel Alınacak!
Lüks Aracının İçinde, Alacaklısı Tarafından Kurşuna Dizildi

Eda Erol'la İzin Vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a İzin Çıktı

EDA EROL'LA İZİN VERMEYEN ALİŞAN'DAN BUSE VAROL'A İZİN ÇIKTI

6 Mayıs'da gerçekleşecek düğünleri için gün sayan Buse Varol ve Alişan, düğün fotoğrafları için Şile'ye gitti. Buse'nin çekim için tercih ettiği gelinliğin göğüs dekoltesi dikkat çekti.

Tarih : 18 Nisan 2018, 15:30
Puan Ver : Eda Erol'la İzin Vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a İzin Çıktı(6/10)2

Dizi setinde gerçekleşen evlilik teklifinden sonra evde düzenlenen organizasyonda nişanlanan çift, düğün fotoğrafları için Şile'yi tercih etti.

GÖĞÜS DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Düğün için geri sayım devam ederken, fotoğraf çekimi için özel bir gelinlik diktiren güzel oyuncunun göğüs dekoltesi dikkat çekti.

ESKİ NİŞANLISINA İZİN VERMEMİŞTİ

Geçtiğimiz Haziran ayında Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol ile nişanlanan Alişan, Erol'un dekolteli giyinmesini izin vermiyordu.

BUSE VAROL'A İZİN ÇIKTI

Beraber çektirdikleri bir fotoğrafta Eda Erol'un göğüs dekoltesini emoji koyarak kapatan Alişan'dan yeni nişanlısı Buse Varol'a izin çıktı.

İşte Buse Varol'un o fotoğrafları;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Eda  Erol  La  İzin  Vermeyen  Alişan  Dan  Buse  Varol  A  İzin  
Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER