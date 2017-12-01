EDA, SEVGİLİSİNİN KARŞISINDA VERDİĞİ POZA +18 UYARISI KOYDU
Labrand PR'ın kurucusu Serhat Tuncay ile aşk yaşayan Eda Taşpınar'ın bacağını kaldırıp verdiği poz olay oldu. Eda, fotoğrafın altına +18 uyarısı koyarak takipçilerini ikaz etti.
Sosyetik güzel Eda Taşpınar son paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Taşpınar'ın fotoğrafı, olay yarattı.
BİNLERCE BEĞENİ ATTI
Eda Taşpınar'ın bacağını kaldırıp sevgilisiyle verdiği pozu görenler "O bacak nasıl öyle kalktı" demeden edemedi. Taşpınar'ın fotoğrafı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.
İşte Eda'nın o paylaşımı:
Kaynak: haberinburada
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